Auch der Bessermacher lernt noch

Florian Kohfeldt wird nicht selten mit Lob überschüttet, die Arbeit des Werder-Trainers begeistert viele Fans und Experten. Dabei hat auch er noch Verbesserungspotenzial, wie die jüngsten Ergebnisse zeigen.

Es war wie so oft in den vergangenen Wochen, wenn über Florian Kohfeldt gesprochen wurde. Da wurde geschwärmt, Kompliment an Kompliment gereiht und eine große Zukunft prognostiziert. Werders Trainer, so war stets schnell klar, sei ein echter Glücksfall für den Verein. Ein Heilsbringer, der die Bremer zu alter Stärke führen könnte – ach was, es mit großer Sicherheit tun wird. Am späten Sonntagabend war es Frank Wormuth, der zur jüngsten Lobeshymne ansetzte. „Florian ist ein sehr guter Trainer“, sagte der ehemalige Cheftrainer-Ausbilder des DFB. „Mit seiner Art könnte er jeden Verein trainieren – selbst Bayern München.“

Als diese warmen Worte zu hören waren, saß Florian Kohfeldt in einem Hamburger Fernsehstudio. Der „Sportclub“ des NDR hatte geladen und ihm die Schmeicheleien serviert. „Ich war auch erschrocken“, sagte er verlegen lachend, als ihn der Moderator darauf ansprach. Zumal sich Kohfeldt noch von weiteren Superlativen erholen musste. „Florian ist einer von uns – von uns Menschen. Er ist nicht als Prinz geboren. Er ist einer aus der Mitte, der besondere Fähigkeiten hat – und die auch umsetzt“, sagte Wormuth.

Werders Trainer zeichnet sich nun nicht gerade dadurch aus, dass ihm eine übermäßige Selbstdarstellung wichtig ist. Eigene Eitelkeiten rangieren weit hinter den Bedürfnissen des Vereins und denen seiner Spieler. Und doch zeigt diese kleine Episode ganz gut, was um Florian Kohfeldt herum momentan passiert. Die Medien reißen sich um den Mann, der eloquent über den Fußball und das Leben spricht wie kaum ein Zweiter. Neben dem NDR stand er jüngst auch „Eurosport“ und dem Fachmagazin „11 Freunde“ ausführlich Rede und Antwort. Alle wollen wissen, was das für ein Typ ist, der Werder gerade wieder flott macht. Die Zeit seit seines Dienstantritts hat genügt, um Kohfeldt zu einem Meister seines Fachs aufsteigen zu lassen – dabei ist er bei aller Klasse quasi selbst noch ein Lehrling. Zumindest in der Bundesliga.

Probleme gegen tiefstehende Gegner

Das hat auch der vergangene Freitag gezeigt. Es ist im Nachgang des ernüchternden 1:1 gegen Stuttgart viel über den Entwicklungsprozess seiner Mannschaft geschrieben worden. Gefühlt mache man alles im Zeitraffer, sagte Kohfeldt, „und gefühlt müssen wir jede Woche eine Riesenentwicklung machen“. Wirklich realisierbar sei das nicht. Es ist eine Erkenntnis, die nicht nur für die Protagonisten auf dem Platz gilt. Hat das Team wiederholt Probleme gegen tiefstehende Gegner, so hat sie auch der Trainer. Die Lösung mag in der Theorie ausgereift sein, die praktische Umsetzung ist es noch zu selten. Egal, mit welchem Mittel.

Zuletzt probierte es Florian Kohfeldt mit Josh Sargent in der Startelf. In der Offensive sollte der US-Angreifer seine Qualitäten effektiv einbringen und ausspielen – so der Plan. Geklappt hat das bekanntlich nicht. War es also ein fataler Fehler, auf den 19-Jährigen zu setzen? Wer allein auf den kurzfristigen Erfolg schaut, findet genügend Fakten, um den Coach für seine missglückte Wahl zu kritisieren. Und da Werder vor allem Punkte bei der Verwirklichung des eigenen Saisonziels braucht, liegt der Verdacht nahe, dass dieses Remis gegen Stuttgart zu einem nicht geringen Prozentsatz auf die kohfeldt'sche Kappe geht. Er hat es schlichtweg nicht geschafft, seine Mannschaft gegen einen kriselnden Gegner zum Sieg zu coachen.

Andererseits dürfte die Hereinnahme von Josh Sargent mehr als nur ein Mittel zum Zweck gewesen sein. Im Vorfeld hatte Kohfeldt ausgiebig geschildert, wie er sich einst häufig mit Werders Nachwuchs-Chef Björn Schierenbeck austauschte. „Was löst das in der Gruppe aus, wenn ich einen Spieler vorziehe?“, sei eine der elementaren Fragen ihrer Diskussionen gewesen, erklärte der 36-Jährige gegenüber „Eurosport“. „Das fließt in die Entscheidung ein und formt eine Gruppe.“ Soll heißen: Florian Kohfeldt handelt nicht nur mit Blick auf das jeweilige Wochenende, sondern auch perspektivisch – im Optimalfall profitieren sowohl der Spieler als auch die gesamte Mannschaft davon. Dabei wird durchaus in Kauf genommen, dass der unmittelbare Erfolg ausbleibt. So sehr es auch im ersten Moment schmerzen mag. Da ist sie also wieder: Die Zeit, die eigentlich keiner hat, aber jeder so gern geben will.

Kohfeldt bei Bayern? „Momentan ausgeschlossen“

Sebastian Langkamp ist aktuell so etwas wie der Kronzeuge für dieses Handeln. Als nicht mehr ganz so junger Reservist ist er aufgrund individueller Fortschritte zur Stammkraft in der Innenverteidigung aufgestiegen. Doch es gibt auch ein Gegenbeispiel: Nuri Sahins Wert ist intern enorm, auf dem Platz aber funktioniert er noch nicht perfekt im Bremer System. Kohfeldt ist es bislang nicht gelungen, die spielerischen Stärken des Ex-Dortmunders vollends auszuschöpfen, um Werder weiter aufzuwerten. Auch deshalb verharrt seine Elf im tristen Tabellenmittelfeld.

Der vielschichtigen Tragweite seiner Entscheidungen ist sich Florian Kohfeldt bewusst, sie ist Kern des Alltagsgeschäfts. Ansonsten wäre er auch wahrlich falsch an seinem Arbeitsplatz. Dafür ist seine Position dann doch zu bedeutend. Aber sie ist eben keine Garantie für Unfehlbarkeit. „Es ist jeden Tag eine Prüfung, in die Kabine zu gehen, mit den Jungs zu arbeiten und sich selbst auch anzutreiben“, sagt er. „Ich bin nun auch seit über zehn Jahren Trainer, aber ich würde sagen, dass ich jeden Tag lerne. Mal bewusster, mal unbewusster.“

Ähnlich bescheiden geht Kohfeldt mit den Lobhudeleien von Frank Wormuth um. Gerade, wenn es um die Bayern geht. „Momentan ist das komplett ausgeschlossen. Das wäre eine Aufgabe, zu der ich mich auf jeden Fall noch nicht bereit fühlen würde“, sagte er. „Momentan bin ich in Bremen und habe auch vor, noch ein bisschen zu bleiben. Das ist mein Herzensverein durch und durch.“ Nach dieser Aussage dürften Kohfeldts Sympathiewerte noch einmal neue Höhen erreichen.