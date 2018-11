Auch Bargfrede verlängert

Nach Fin Bartels nun auch Philipp Bargfrede: Der nächste Werderaner bindet sich länger an den Verein. Über die genaue Laufzeit machte Werder keine Angaben.

Nun ist es auch offiziell: Philipp Bargfrede verlängert seinen Vertrag bei Werder Bremen. Das gab der Verein am Donnerstagvormittag bekannt. Damit kommt zum Abschluss, was sich schon die letzten Wochen und Monate klar angedeutet hat: Sowohl von Spielerseite als auch von Werder-Sportchef Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt war wiederholt klar kommuniziert worden, dass Bargfrede seine Zukunft bei Werder sieht.

Auch, wenn der Verein keine genauen Angaben über die Vertragslaufzeit macht, ist davon auszugehen, dass Bargfrede Werder langfristig erhalten bleibt: "Er ist seit Jahren absoluter Leistungsträger in der Mannschaft und soll auch in den kommenden Jahren eine wichtige Säule der Mannschaft sein", kommentierte Baumann die Vertragsverlängerung des 29-Jährigen, der bereits seit 2004 im Verein ist. Außerdem soll Bargfrede Werder über die aktive Karriere hinaus erhalten bleiben: "Philipp erhält bei uns einen Anschlussvertrag und wird ein Trainee-Programm durchlaufen." Wann und in welchem Bereich dieses stattfinden soll, ist allerdings noch offen.

Bargfrede selbst hofft, dass sein Karriereende "noch ein paar Jahre hin" ist, und möchte seinen Fokus zunächst weiter darauf legen, der Mannschaft sportlich zu helfen: "Erst einmal möchte ich noch ein wenig auf dem Platz stehen und zur positiven sportlichen Entwicklung beitragen." Trainer Florian Kohfeldt drückte anlässlich der Vertragsverlängerung seine Wertschätzung für den Stammspieler und Leistungsträger, aber auch für den Menschen Philipp Bargfrede aus: "Welchen Wert Philipp für die Mannschaft hat, muss ich nicht mehr erwähnen", so Kohfeldt. "Schön, dass er auch die nächsten Jahre die Entwicklung mit prägen wird."