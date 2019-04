„Andere Bundesländer werden folgen"

Werdes Ex-Manager Willi Lemke spricht im Interview über die Konsequenzen des Polizeikosten-Urteils, die Gier nach Geld bei der möglichen Champions-League-Reform und über Ex-DFB-Boss Reinhard Grindel.

Herr Lemke, im Polizeikosten-Prozess hat das Land Bremen gegen die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gewonnen. Hat Sie das Urteil überrascht?

Es hat mich nicht überrascht. Denn ich kann in dieser Frage beide Positionen nachvollziehen. Einerseits die Forderung des Senats, die von einer großen Mehrheit der Bevölkerung getragen wird, bei Hochsicherheitsspielen die entstehenden Kosten nicht den Steuerzahlern die Mehrkosten zu überlassen. Andererseits darf es doch nicht angehen, dem SV Werder in dieser Frage als einzigem Verein der Bundesliga diesen Wettbewerbsnachteil aufzuerlegen. Nun sollte die Prozessführung aber auch zu Ende sein, alle sollten positiv nach vorne schauen und für alle tragbare Kompromisse eingehen.

Denken Sie, dass die DFL eine weitere Instanz bemühen wird? Christian Seifert, der Vorsitzende der DFL, hat das jüngst angedeutet.

Ich glaube es nicht. Irgendwann zweifeln die Menschen sonst an den handelnden Personen. Christian Seifert macht für die Bundesligavereine einen hervorragenden Job, in dieser Frage kann ich ihm jedoch nicht folgen.

Hätte der Prozess vermieden werden können?

Ja. Es hätte versucht werden müssen, im Vorfeld eine Lösung zu finden. Beide Seiten hätten früher und intensiver miteinander reden müssen, um die aktuelle Entwicklung zu vermeiden. Da gab es ganz offensichtlich Kommunikationsprobleme von Beginn an.

In der Bevölkerung gibt es laut Umfragen eine hohe Akzeptanz für die Beteiligung des Fußballs an Polizeikosten bei Risikospielen. Wie erklären Sie sich das?

In den letzten Jahren sind im Fußball Dinge passiert, mit denen sich viele nicht mehr identifizieren können. Dass Franck Ribery ein vergoldetes Steak isst, versteht angesichts der immer größer werdenden Spanne zwischen Arm und Reich kaum jemand. Dass bestimmte Bevölkerungsschichten jeden Euro umdrehen müssen, während einige Fußballer in der Bundesliga mehr als eine Million Euro im Monat verdienen und mehr als 15 Autos im Besitz haben, ebenfalls nicht. Das sind Auswüchse, die dem Fußball nicht guttun. Dass Menschen mit wenig Geld angesichts solcher Nachrichten nicht bereit sind, zusätzliche Polizeikosten mit ihren Steuergeldern zu finanzieren, kann ich verstehen. Wohl wissend, dass Werder dem Ansehen Bremens weltweit nutzt, und einer der besten Steuerzahler und Sympathieträger in unserem Land ist.

Die DFL hat angekündigt, sich die vom Land Bremen in Rechnung gestellten Summen von Werder zurückzuholen. Sollte Werder versuchen, sich dagegen zu wehren, oder ist es kontraproduktiv, sich mit der DFL anzulegen?

Ich würde es rechtlich sehr genau überprüfen lassen und mit Juristen klären, ob es eine Möglichkeit gibt, dem zu entgehen. Denn die Rolle des Veranstalters liegt meines Erachtens klar bei der DFL. Wenn die DFL etwas beschließt – Geldstrafen ausspricht, Spiele ansetzt – muss Werder sich dem auf der Grundlage der bestehenden Verträge beugen. Die DFL ist eine übergeordnete Organisation, die etwas durchführt und veranstaltet. Auch diese Frage sollte man auf dem Wege von Verhandlungen und nicht über die Gerichte regeln. Demnächst werden die Umsätze der DFL wohl von 4,4 Milliarden auf knapp fünf Milliarden Euro pro Saison steigen. Ein guter Zeitpunkt, über einen Solidarpakt für die Bundesliga zu beschließen, um das leidige Thema endlich zu den Akten zu legen.

Werder beklagt aufgrund des Urteils einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Bundesligisten. Wie groß ist der?

Es ist eindeutig ein Wettbewerbsnachteil, wenn ein Bundesland andere Abgaben verlangt als die anderen 15. Deshalb kann es nicht allein bei Werder abgeladen werden, das wäre eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Werder muss mit dem vergleichbar kleinen Budget von etwa 110 Millionen Euro gegen Klubs wie Bayern mit über 700 Millionen Euro Umsatz antreten. Da ist es doch verständlich, dass unsere Verantwortlichen um jeden Betrag kämpfen.

Rechnen Sie damit, dass andere Bundesländer dem Bremer Beispiel folgen und den betreffenden Vereinen zusätzliche Polizeikosten in Rechnung stellen?

Das kann ich mir gut vorstellen, wenn ein Land, das nicht in Saus und Braus lebt, darauf zurückgreifen wird. Es ist eigentlich logisch und ich bin ziemlich sicher, dass das passieren wird. Vielleicht nicht spontan, aber vielleicht wenn neue politische Koalitionen in den Ländern gebildet werden.

Christian Seifert hat angekündigt, dass es bezüglich der Polizeikosten keinen Solidarpakt geben wird. Bei den Fernseheinnahmen gibt es ihn. Ist das nachvollziehbar?

Die Frage muss Herr Seifert beantworten. Die Idee eines Solidarpakts finde ich – wie gesagt – vernünftig. Man muss sich ja vor Augen halten, dass wir über eine Summe reden, die für die DFL nur eine sehr geringe Belastung darstellen würde.

Die Uefa plant, die Champions League nach dem Jahr 2024 zu reformieren, das Ziel dabei wird sein, noch mehr Geld zu verdienen. Die Fifa will mit derselben Absicht neue Wettbewerbe schaffen. Verliert der Fußball immer mehr den Bezug zur Basis?

Der Ursprung ist die Gier nach immer mehr Geld. Ich kenne Menschen, die ihr Leben lang voller Begeisterung ins Stadion gegangen sind, nun aber lieber zur 1. Herren ihres örtlichen Klubs gehen. Da steckt eine große Gefahr für den Bundesligafußball.

Lässt sich diese Entwicklung stoppen?

Indem die Fans aufbegehren. Neue Anstoßzeiten im Sinne einer besseren Fernsehvermarktung könnte es ja bald geben, weil beispielsweise Samstagmittag eine tolle Zeit für den asiatischen Markt wäre. Fans haben die Macht, das zu verhindern. Sie wollen und können montags nicht ins Stadion gehen, wie sie es in dieser Saison demonstriert haben. Und die Proteste haben ja Wirkung gezeigt, im neuen Fernsehvertrag wird es keine Spiele am Montag mehr geben.

DFB-Präsident Reinhard Grindel ist über nicht gemeldete Nebeneinkünfte und eine geschenkte Uhr gestolpert. Welche Wirkung hat das auf den Amateurfußball und die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter?

Das war peinlich und für viele Ehrenamtliche demotivierend! Grindel hat viele Fehler gemacht. Angefangen bei der Vertragsverlängerung mit Joachim Löw vor der Weltmeisterschaft, sein Verhalten bei Mesut Özil, die Kritik an Löw aufgrund der Ausmusterung der Nationalspieler Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng, dem Verschweigen von Einnahmen durch ein Aufsichtsratsmandat. Das alles hat keine gute Wirkung gehabt.

Der DFB hatte zuletzt kein großes Glück mit seinen Präsidenten. Wer wäre ein guter Kandidat oder eine gute Kandidatin?

Unser ehemaliger Präsident Dr. Franz Böhmert wäre eine Idealbesetzung, leider lebt er nicht mehr. Auch Werner Klatten, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, hat alles, was es bräuchte, ist aber leider nach den Statuten zu alt. Ich sehe in Deutschland mindestens zehn Leute, die das könnten, und da ist auch eine Frau dabei. Ich werde aber keinen Namen nennen. (lacht)

Zur Person:

Willi Lemke (72) war 18 Jahre Werder-Manager. Danach saß er von 2003 bis 2016 im Aufsichtsrat des Klubs, davon die meiste Zeit als dessen Vorsitzender. Für die UN war Lemke von 2008 bis 2016 Sonderberater für Sport.