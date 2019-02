An „König Otto“ führt kein Weg vorbei

120 Jahre ist Werder Bremen mittlerweile alt. Zum runden Vereingeburtstag ist Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer von der „Bild“ gebeten worden, seine beste Werder-Elf der Geschichte zu benennen.

Seit 1955 ist Klaus-Dieter Fischer Mitglied bei Werder, der 78-Jährige hat den Verein lange Jahre begleitet und dessen Geschichte geformt. Die persönliche Vita des Ehrenpräsidenten ist eng mit der von Werder verknüpft, zahlreiche Spieler kamen und gingen während Fischers Wirken bei Werder. Zum 120. Geburtstag des Vereins durfte Fischer deshalb für die „Bild“ seine persönliche Werder-Elf des Jahrhunderts benennen. Seine Favoriten decken dabei tatsächlich mehrere Jahrzehnte Werder-Historie ab.

Ins Tor stellt Fischer Dragomir Illic. „Er wurde 1949 von der serbischen Soldatenelf verpflichtet und stand wegen seiner unglaublichen Fangkünste und katzenartigen Beweglichkeit bis 1960/61 fast ununterbrochen im Tor der Grün-Weißen. 1963/64 wurde er mit 38 Jahren reaktiviert und spielte noch viermal in der Bundesliga“, schreibt Fischer in der „Bild“. In den Sturm gehören für Werders Ehrenpräsidenten Claudio Pizarro und Ailton, dazwischen tummeln sich jede Menge Werder-Legenden wie Johan Micoud, Sepp Piontek oder Rune Bratseth.

Auf die Trainerbank setzt Fischer Otto Rehhagel. „Als 'König Otto von Bremen' ist Rehhagel der erfolgreichste Werder-Trainer aller Zeiten“, stellt Fischer fest.

Die gesamte Elf von Klaus-Dieter Fischer gibt es in der aktuellen Ausgabe der „Bild“.