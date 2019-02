Am Plan vorbei

Florian Kohfeldt ging betont differenziert an die Bewertung seiner Mannschaft heran. "Ich will hier nicht zur großen Kritik ansetzen, das wäre verrückt. Wir haben zuletzt vor zwei Monaten verloren. So vermessen sollten wir nicht sein. Sonst müssen wir uns leider rote Trikots anziehen, auf denen Bayern München steht. Aber das will ich nicht", sagte er. So wurde es eine mittelgroße Kritik, aus der sich Kohfeldt selbst – anders als nach dem enttäuschenden 1:1 beim 1. FC Nürnberg vor zwei Wochen – herausnahm. "In Nürnberg war der Plan vielleicht nicht so gut. Heute kann ich nicht einmal sagen, ob der Plan gut war, weil wir ihn nicht umgesetzt haben", sagte er.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.