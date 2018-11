Welche Beflockung haben die Bundesligisten in der Saison 2017/18 am häufigsten verkauft? Auf "Kicker.de" gibt es ein entsprechendes Ranking.

Am häufigsten wanderte laut "Kicker" das Trikot mit dem Flock von Max Kruse über den Ladentresen. Der 30-Jährige ist dank seiner unangepassten Art und seinen Leistungen auf dem Feld ein absoluter Publikumsliebling.

Zwei weitere Ex-Bremer schaffen es ebenfalls in die Auflistung des "Kicker": In Freiburg war das Trikot von Nils Petersen der absolute Renner, in Hannover griffen die Fans am liebsten beim Flock von Niclas Füllkrug zu.

