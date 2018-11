Am Freitag legt Osako los

Am Freitag hat Yuya Osako seinen ersten Arbeitstag bei Werder. Bevor er aber im Kreise seiner neuen Kollegen trainieren wird, stehen für den WM-Fahrer allerdings individuelle Leistungstests an.

Die WM ist vorbei, der (Kurz-)Urlaub auch. Am Freitag legt Yuya Osako für Werder los. Bevor der Japaner aber mit seinen neuen Kollegen trainieren wird, stehen für den Offensivspieler noch die obligatorischen individuellen Leistungstests an.

Wenn alles gut geht, könnte Osako dann schon am Montag beim Test gegen Venlo in Lohne (Anstoß 18.30 Uhr) das Werder-Trikot überstreifen. Florian Kohfeldt stellte dem Zugang einen Einsatz in Aussicht, festlegen mochte sich Werders Coach in dieser Hinsicht aber noch nicht.