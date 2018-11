Am 2. Juli geht's wieder los

Die Sommerpause hat begonnen – und endet in gar nicht allzu weiter Ferne auch schon wieder: Wie der Verein bekannt gab, startet Werder am 2. Juli in die Vorbereitungen zur neuen Saison.

Nur noch etwas mehr als ein Monat, dann rollt der Ball wieder am Weserstadion: Am 2. Juli startet der SV Werder in seine Sommervorbereitung. Das gab der Verein am Mittwochmittag bekannt. Eingeläutet wird die neue Spielzeit mit zwei Tagen individueller Leistungstests in den Krafträumen des Weserstadions, ehe vom 3. bis zum 7. Juli erstmals wieder in Kleingruppen trainiert wird. Am Sonntag, den 8. Juli, steht dann das erste Mannschaftstraining an. Bevor es am 12. Juli für das erste Trainingslager ins Zillertal geht, steht am 10. Juli im Bremerhavener Nordsee-Stadion ab 17 Uhr ein Blitzturnier gegen den OSC Bremerhaven und den FC Eintracht Cuxhaven an.

Hier findet ihr den bisherigen Sommerfahrplan der Bremer.