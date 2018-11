Altbekannte Streichkandidaten

Der Platz war gut gefüllt, 23 Feldspieler und drei Torhüter bat Werder-Coach Florian Kohfeldt zum Abschlusstraining. Bei der Zusammenstellung seines endgültigen Spielkaders, traf es die üblichen Verdächtigen.

Es war ein etwas längeres Gespräch, das Florian Kohfeldt führte. Der Werder-Coach hatte sich kurz nach dem Ende des Abschlusstrainings seinen Kapitän geschnappt und ausgiebig mit ihm beraten. Auch Max Kruse, so schien es, sollte noch eben schnell seine Eindrücke von der Mannschaft schildern, ehe der Trainer der Bremer seine Kaderentscheidungen fällen würde. Kurz darauf stand fest, wen es getroffen hatte: Milot Rashica, Kevin Möhwald und Josh Sargent.

Es war keine allzu große Überraschung mehr, dass gerade dieses Trio am Sonnabendnachmittag in ziviler Kleidung das Stadiongelände verließ, während sich die Kollegen auf den Weg zum Flughafen machten. US-Angreifer Sargent ist zwar inzwischen näher dran an der Mannschaft, aber insgesamt noch immer zu weit weg, um die arrivierten Profis zu verdrängen. Und Milot Rashica und Kevin Möhwald gehörten bereits in eben jenen Wochen zu den Wackel- oder Streichkandidaten, als Werder über eine sorgenfreie Personalsituation verfügte. Genau diesen Luxus genießen die Bremer jetzt wieder, nachdem Max Kruse, Niklas Moisander und Philipp Bargfrede wieder genesen sind.

Umbaumaßnahmen im Defensivzentrum

Vor allem die Rückkehr von Abwehrchef Moisander wurde nach dem 2:6-Debakel gegen Leverkusen sehnsüchtig erwartet. Mit dem Finnen erhält Werder nicht nur einen zusätzlichen Stabilisator für die Defensive zurück, sondern auch einen Akteur, der in der Spieleröffnung seine Qualitäten einfließen lassen wird. Das wiederum sorgt für Entlastung bei Nuri Sahin, der zuletzt als Sechser genau diese Stärke einbringen sollte. Fraglich ist allerdings, ob Sahin überhaupt spielen wird. Der Mittelfeldmann befindet sich nach seinen vielen jüngsten Einsätzen zwar im richtigen Rhythmus, doch ein gesunder Philipp Bargfrede ist unter Florian Kohfeldt bislang im Grunde gesetzt gewesen.

Zeitgleich hat Werders Cheftrainer in der Offensive die Qual der Wahl. Im Pokal überzeugte Doppeltorschütze Martin Harnik, auch Johannes Eggestein machte auf sich aufmerksam. Für Florian Kainz gilt Ähnliches, zumal er beim bis dato letzten Auftritt in Mainz als Vorbereiter und Torschütze gefiel.