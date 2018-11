Claudio Pizarro ist bei seiner Einwechselung im Test gegen Venlo von den Fans gefeiert worden und belebte beim 1:1 das Bremer Spiel.

Ein paar Unentwegte hatten es bereits Mitte der ersten Halbzeit versucht. „Pizarro, oho“ kam es von den vollbesetzten Rängen im Lohner Stadion. Die Werder-Fans wollten ihren Claudio, den ewigen Werder-Stürmer, den unvergleichlichen Claudio Pizarro sehen. Nach 68 Minuten tat Florian Kohfeldt dem Publikum den Gefallen und wechselte den bald 40-jährigen Stürmer ein. 1:1 (1:0) stand es zu diesem Zeitpunkt, und dabei blieb es auch.

Trotzdem nutzte Pizarro die verbleibenden rund 20 Minuten, um den Nachweis zu erbringen, dass er jenseits aller Sentimentalitäten auch sportlich ein kleiner Faktor in der kommenden Saison sein kann. Er fügte sich so ein, als sei er nie weg gewesen. Zwar kam er selbst nicht zum Abschluss, einmal wurde er im letzten Moment geblockt. Aber was Pizarro da sonst so anstellte, tat Werders Offensivbemühungen gegen einen tief stehenden Gegner VVV-Venlo gut. Mal mit der Hacke, dann per Lupfer oder per schnödem Pass über fünf Meter setzte Pizarro seine Nebenleute in Szene und beschäftigte den Gegner. Kohfeldt sah sich bestätigt: „Wenn einer wie Claudio ins Spiel kommt, wirkt das auf den Gegner.“ Auf Werder-Seite profitierte vor allem der mit Pizarro eingewechselte Johannes Eggestein von den Räumen, die Pizarro schaffte. Eggestein kam gleich vier Mal zum Abschluss.

Klaassen legt vor, Harnik schließt ab

Überhaupt hatte Werder deutlich mehr Torchancen als in den Testspielen zuvor. „Bei sieben, acht habe ich aufgehört zu zählen“, sagte Kohfeldt, und das war nur ein bisschen übertrieben. Seinen Anteil daran hatte auch ein Mann, der nach der ganzen Aufregung um die Pizarro-Rückkehr etwas in den Hintergrund gerückt war: Yuya Osako, der nach 25 Minuten Werders Torschützen Martin Harnik ablöste, der wegen leichter Rückenprobleme zur Vorsicht ausgewechselt wurde. „Super, super“, sagte Kohfeldt nach dem Osako-Debüt. Werders Cheftrainer wollte gar nicht mehr aufhören zu strahlen, „er hat Bälle im Zwischenraum geholt, Yuya wird ein sehr großer Gewinn für uns sein.“

Man weiß ja als Werder-Fan zurzeit ja gar nicht mehr, welchen Spieler man sich im Moment genauer anschauen soll. Auch Davy Klaassen ist erst seit vier Tagen Bremer, machte gegen Venlo aber schon sein drittes Spiel. Und auch Klaassen hatte ein paar gute Momente, unter anderem die Vorbereitung zu Werders Tor des Tages, als er Harnik schön freispielte, der zwei Gegner aussteigen ließ und ganz cool abschloss.

Aus dem Spiel heraus ließ Werder kaum Chancen des Gegners zu. Gefährlich wurde Venlo, das eine Woche früher als Werder startet, nur bei Standards und hohen Bällen. Einer davon führte dann auch zum Gegentor, als die Zuordnung nicht stimmte. Kohfeldt nahm den Treffer auf die Kappe des Trainerteams. „Wenn wir so viel wechseln, haben wir einen Teil zur Unordnung beigetragen“, sagte er, der ansonsten zufrieden war, weil Werder viele Chancen hatte. „Mancher denkt vielleicht: Oh, ein müdes 1:1 auf dem Dorf“, sagte Kohfeldt, „aber so war es ja nicht.“