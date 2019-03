Als „Kiwi“ im Handstand über den Platz lief

Wir bereiteten uns sehr gewissenhaft und konzentriert auf das Spiel gegen die Belgier vor und waren sicher, dass wir optimal eingestellt waren, erinnert sich Werder-Legende Dieter Eilts an das Champions-League-Duell mit dem RSC Anderlecht im Jahr 1993. Uns sollte nichts überraschen können. Was sich dann allerdings in den ersten 65 Minuten des Spiels auf dem Rasen ereignete, kann ich kaum in Worte fassen.

