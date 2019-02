Als ich Uli Borowka die Haare schneiden durfte

Denke ich an unseren Sieg im Europapokal der Pokalsieger 1992, kommt mir nicht zuerst das Endspiel, sonders das Viertelfinal-Rückspiel gegen Galatasaray in den Sinn, schreibt Werder-Legende Dieter Eilts. Nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel durch ein Tor von Marinus Bester in der 85. Minute verlief diese Partie in Istanbul dramatisch. Die Stimmung im Stadion war gigantisch, und die türkischen Fans unterstützten ihre Mannschaft bedingungslos. Für uns war es von Beginn an ein einziger Kampf.

