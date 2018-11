Alles oder nichts – das macht Spaß

Werder hätte gegen immer stärker werdende Leipziger das 1:1 am Ende auch verteidigen können. Tat Werder aber nicht. Werder spielte mutig auf Sieg. Ein starkes Zeichen, findet Marc Hagedorn.

Natürlich kann man jetzt meckern. Und man wird auch einiges finden, was Werder wieder nicht gut gemacht hat bei diesem 1:1 gegen RB Leipzig. Werder hat es zum Beispiel nicht geschafft, den Druck aus der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit aufrecht zu erhalten. Werder hat die Cleverness vermissen lassen, einen taumelnden Gegner rechtzeitig auszuknocken. Dann gewinnt man eben nicht. Dann steht man eben im Mittelfeld der Tabelle.

Aber das ist eine sehr oberflächliche und kurzsichtige Interpretation. Denn Werders Auftritt gegen Leipzig passt in die Reihe der guten Auftritte in den vergangenen Wochen, den Spielen und Siegen gegen Wolfsburg, Köln, Augsburg oder Frankfurt. Dass es jetzt nicht zu einem Sieg gereicht hat? Geschenkt.

Dafür muss man sich nur anschauen, gegen wen Werder an diesem Sonntag im Weserstadion gespielt hat. Nämlich gegen einen Klub, der den Anspruch hat, dauerhaft in der Champions League zu spielen.

Natürlich war Leipzig arg gebeutelt nach Bremen gereist, mit zwei hohen Niederlagen zuletzt und vielen Verletzten. Aber man muss das trotzdem erstmal hinkriegen: Leipzig so sehr zu dominieren. Dass Werder das nur 45 Minuten lang hinbekam, formuliert den Auftrag an die Mannschaft: so weitermachen, dran bleiben, nicht nachlassen.

Genau diese Mentalität will Trainer Florian Kohfeldt seiner Mannschaft einpflanzen. Er könnte Erfolg damit haben. Denn Werder ist bei allem Leipziger Druck am Sonntag noch einmal zurückgekommen. Kein Bremer Ballhalten. Kein Bremer Catenaccio. Kein Bremer Absichern des 1:1. Stattdessen noch zwei, drei mutige Angriffe und starke Offensivaktionen kurz vor Schluss. Alles oder nichts. Diese Einstellung macht Spaß.

