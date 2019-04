Alles im Lot bei Werder? Leider nein!

In der hitzigen Diskussion um die Beteiligung des SV Werder an den Mehrkosten bei Polizeieinsätzen während Hochrisikospielen sieht Klaus-Dieter Fischer keine Gewinner: "Mäurer spielt eine mehr als unrühmliche Rolle in diesem Trauerspiel", kritisiert Fischer den Bremer Innensenator. Doch auch von der Reaktion Hubertus Hess-Grunewalds, der eine Vertragsverlängerung mit Max Kruse und die Fortführung des sozialen Engagements des Vereins in Frage stellte, zeigt Fischer sich enttäuscht: "Eine Entschuldigung von Hess-Grunewald könnte die berechtigte Kritik entschärfen", so Fischer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.