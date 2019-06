Alles bereit für den Traumstart - und noch mehr

Der neue Spielplan steht, für Werder hätte es deutlich schlimmer kommen können. Die Chance auf eine starke Saison ist da - die Bremer müssen sie nur zu nutzen wissen, meint Mein-Werder-Reporter Malte Bürger.

Irgendwie kommt es einem bekannt vor - und doch ist alles anders. Wie schon im Vorjahr hat Werder einen richtig guten Saisonauftakt in den Spielplan gebastelt bekommen. Die ersten vier Gegner heißen Düsseldorf, Hoffenheim, Augsburg und Union Berlin. Alles keine Selbstläufer, aber Werder hat fraglos die Chance, einen starken - wenn nicht gar traumhaften - Start hinzulegen. Und genau darauf ist das Team angewiesen, wenn es tabellarisch nach oben gehen soll.

Doch Vorsicht: Ähnlich gut war die Ausgangslage im Vorjahr, damals hatten die Bremer aber vor allem gegen die späteren Absteiger Hannover und Nürnberg ihre Problemchen. Im Sommer wie im Winter. Es gingen Punkte flöten, die am Ende im Kampf um Europa fehlten. Cheftrainer Florian Kohfeldt hat bereits angekündigt, daran mit seiner Mannschaft arbeiten zu wollen. Solch ein Szenario soll und darf sich nicht wiederholen. Werder tut also gut daran, gleich zu Beginn bei 100 Prozent zu sein. Das ist der Auftrag für die nächsten Wochen.

Viel mehr als ein gutes Auftaktprogramm

Der neue Spielplan bietet für Werder aber noch viel mehr. In der Hinrunde sind neben Düsseldorf und Augsburg auch noch Leipzig, die Hertha, Freiburg, Schalke, Paderborn und Mainz im Weserstadion zu Gast - da stehen die Bremer fast schon in der Pflicht, eine Punkte bringende Festung in der Heimat zu errichten. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, dass die richtig dicken Fische der Liga alle auswärts zu bespielen sind. Keine einfach Aufgabe. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Großteil der vermeintlichen Topteams in der Rückrunde an der Weser gastiert. Gerade im Saisonendspurt kann der Heimvorteil nicht zuletzt dank der grün-weißen Anhängerschaft entscheidend sein. Die Voraussetzungen sind also ideal, Werder muss sie nur zu nutzen wissen. Darauf wird es ankommen.