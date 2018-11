91 Prozent der Mein-Werder-User hatten auf einen Werder-Heimsieg gegen Hannover 96 getippt. Ein 1:1 ist es geworden, nur. Was heißt das für Werders Ambitionen, fragt sich Chefreporter Marc Hagedorn.

Und das soll reichen, um in die Europa League zu kommen? Nein. Das, was Werder zum Start in die neue Bundesliga-Saison zeigte, wird nicht reichen, um ins obere Drittel der Tabelle vorzustoßen. Aus dem 1:1 gegen Hannover 96, das weniger war als erhofft und erwartet, nun aber abzuleiten, dass Werders Zielsetzung für diese Saison viel zu optimistisch gewesen ist, schießt völlig übers Ziel hinaus.

Eine Bundesliga-Spielzeit ohne Rückschläge oder Anlaufschwierigkeiten ist nur beim FC Bayern garantiert. Für die übrigen 17 Klubs gilt: Aller Anfang ist schwer. Und es wird Enttäuschungen geben. Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt zum Beispiel, beide genauso ambitioniert wie Werder, sind schon aus dem Pokal geflogen. Schalke 04, immerhin amtierender Vizemeister, hat gerade beim VfL Wolfsburg, zuletzt zweimal Fast-Absteiger, verloren. Aber deshalb muss man jetzt nicht hyperventilieren.

Es ist nach wie vor gut und genau richtig, dass Werder sich nicht länger kleinmacht, sondern größer denkt. Ob das Ziel Europa zu hoch gegriffen ist, wird man frühestens in zwei, drei Monaten abschätzen können. Dann kann man immer noch darüber reden. Solange aber darf man sich von Ergebnissen wie diesem 1:1 gegen Hannover 96 nicht nervös machen lassen.