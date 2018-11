Jerome Gondorf ist stets nah dran an der Startelf, sitzt aber meist auf der Bank. Im MEIN-WERDER-Interview spricht er über seine Rolle, die Freundschaft zu Luca Caldirola und platte Fahrradreifen.

Herr Gondorf, würden Sie sagen, dass Sie ein besonderer Profi sind?

Jerome Gondorf: Wenn man meine Laufbahn sieht, ergibt sich das von selbst. Ich bin zumindest ein Spätstarter, was den professionellen Fußball angeht. Ich habe mich dann aber immer schnell zurechtgefunden und konstant meine Leistung gebracht, weshalb ich auch weiterhin Bundesliga spiele.

Ich hatte eher an Ihre Einstellung gedacht. Sie wirken unglaublich gelassen, gehen völlig unaufgeregt mit Ihrer Reservistenrolle um. Wie schaffen Sie das?

Wenn man es schafft, einen klaren Kopf zu bewahren, zu wissen, wie privilegiert man ist und gleichzeitig auch zu wissen, was in seinem Leben Priorität hat, worauf man eigentlich das Hauptaugenmerk legen sollte, dann ist das gut. Das ist auch der Grund, warum ich wahrlich gelöst bin. Ich habe immer gesagt, dass ich hier wichtiger Bestandteil der Mannschaft werden möchte und glaube, dass mir das gelungen ist. Alle wissen, was sie an mir haben, sowohl von der Persönlichkeit als auch vom sportlichen Wert her. Deswegen geht es mir auch gut und ich weiß, was ich an Werder habe.

Hört sich an, als hätten Sie das perfekte Rezept dafür parat, dass Fußball doch gar nicht die wichtigste Nebensache der Welt ist?

So ist es. Ich habe das Glück, mein Hobby zum Beruf zu haben. Ich glaube, dass ich ein sehr verbissener Typ bin und jeden Tag alles gebe. Für mich war aber immer wichtig, dass ich an solch einem Tag abends in den Spiegel schauen und sagen kann: "Okay, ich habe wieder alles getan, um dann am Ende vielleicht die Belohnung am Wochenende zu bekommen und meinen Einsatz zu haben."

Aber nagt es nicht gerade dann am Selbstbewusstsein, wenn man eben doch wieder nicht spielt?

Natürlich, aber es gibt oftmals auch eine gute Argumentation, warum das so ist. Da finde ich den Austausch mit dem Trainerteam ganz wichtig. Oftmals sind es eben auch taktisch geprägte Dinge. Da würde es wenig Sinn ergeben, den Finger zu heben, zumal wir als Mannschaft gerade einen unheimlichen Erfolg haben. Wir sind seit zehn Heimspielen unter Florian Kohfeldt unbesiegt, das spricht für sich. Da wäre es verkehrt, irgendwelche Ansprüche zu erheben. Manchmal muss man dann eben akzeptieren, dass ein anderer Spieler etwas besser ist oder der Trainer etwas mehr auf ihn steht. Jeder, der einen Vertrag bei einem Verein unterschreibt, weiß, dass er ein Mann von 25 ist. Da muss man sich halt immer wieder durchbeißen und eine Zeit mitnehmen, in der es nicht so gut läuft. Aber man muss dann eben auch da sein, wenn man gebraucht wird.

Und es hätte ja auch wesentlich schlimmer kommen können. Stichwort Luca Caldirola. Er schafft es zumeist nicht einmal in den Kader. Sie kennen sich schon länger aus Ihrer gemeinsamen Zeit in Darmstadt, sollen gut befreundet sein. Leiden Sie da besonders mit?

Es ist natürlich nicht einfach. Ich weiß, zu was Luca imstande ist. Ich habe damals in Darmstadt schon das Vergnügen gehabt, mit ihm ein Jahr zu spielen. Er war eine der Hauptstützen in unserem Team, er war unglaublich sicher in der Defensive. Man konnte sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Ich bin dann auch davon ausgegangen, dass er hier wieder durchstarten wird. Dass es jetzt so gekommen ist, ist natürlich schade, aber das sind eben diese Schicksale, die man mit sich tragen muss. Luca ist trotzdem ein Typ, der sich super verhält, immer versucht, das Positive zu sehen. Auch wenn er gerade nicht spielt, versucht er, der Mannschaft zu helfen. Genau deshalb ist er im Team auch so beliebt.

Es ist als Außenstehender kaum vorstellbar, dass ihm das trotz der vielen Rückschläge immer wieder gelingt. Man hat den Eindruck, dass er machen kann, was er will, es klappt am Ende trotzdem nicht. Beeinflussen Sie sich da gegenseitig, indem Sie gute Laune verbreiten oder ist es einfach eine Mentalitätsfrage?

Ich glaube, dass das eine Mentalitätssache ist. Der eine Spieler kommt etwas besser damit klar, der andere weniger. Es ist auch verständlich, dass Luca jetzt nicht jeden Tag mit einem Grinsen zum Training kommt, da muss man ja auch das Menschliche sehen. Ich versuche, ihn da aufzubauen. Wir versuchen, uns da gegenseitig zu beeinflussen, indem wir sagen, dass wir uns davon die Laune jetzt nicht nehmen lassen. Wenn du nämlich mit Spaß etwas machst, dann kannst du es auch richtig gut machen. Gerade bei Luca ist es aber auch eine schwierige Position, das muss man auch sagen. Er hat mit Niklas Moisander einen Spieler vor sich, den viele Bundesligisten gern in ihren Reihen hätten. Dann kam mit Sebastian Langkamp jetzt noch ein sehr erfahrener Spieler im Winter hinzu, was die Situation nicht vereinfacht hat. Wichtig ist, dass Luca immer dran geblieben ist – und dann wird sich für ihn entweder hier wieder eine Tür auftun oder eben woanders.

Könnten Sie verstehen, wenn er den Verein verlässt? Haben Sie vielleicht schon darüber gesprochen?

Wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber natürlich hat man da irgendwann Verständnis. Jeder will spielen. Da ist es auch egal, was du im Monat verdienst, irgendwann kommt dieser Pessimismus. Da ist dann vielleicht manchmal eben auch ein Schritt zurück, wie damals eventuell in Darmstadt, ganz gut, um wieder zwei Schritte nach vorne zu gehen.

Aber er würde Ihnen doch sicherlich fehlen? Oder ist für solche Sentimentalitäten im Fußball kein Platz?

Er würde mir natürlich in der Kabine fehlen, aber ich weiß ja, dass unsere Freundschaft weitergeht. Luca ist einer der wenigen, mit denen ich auch nach unserer Zeit in Darmstadt noch Kontakt hatte. Daraus ist dann eine Freundschaft entstanden, was im Fußball sehr selten ist.

Zurück zu Ihnen. Gegen Stuttgart ist Thomas Delaney gelbgesperrt. Ist das die nächste große Chance für Sie?

Ja, natürlich. Ich habe die Hoffnung, dass jetzt meine Zeit kommt, dass ich von Anfang an ran darf. Andererseits hatten wir das Thema auch im Winter, als Thomas verletzt war. Jeder hat damit gerechnet, dass ich spiele und am Ende war ich doch auf der Bank. Ich habe da überhaupt keine Erwartungshaltung und bin da, wenn es darauf ankommt. Das habe ich mittlerweile auch gezeigt. Der Trainer wird am Ende die richtige Entscheidung treffen.

Wir haben über Ihre Rolle im Kader mit nicht ganz so vielen Einsätze gesprochen. Sind Sie dennoch zufrieden mit Ihrer ersten Saison in Bremen?

Ich habe mir die Frage jetzt auch schon ein paar Mal gestellt in letzter Zeit. Wenn man sieht, wie ich hier präsentiert wurde – nämlich als kein spektakulärer Transfer –, dann kann ich schon sehr zufrieden sein. Ich war die ganzen Jahre zuvor unangefochtener Stammspieler, wusste aber auch, dass eine neue Aufgabe auf mich zukommt, wenn ich das Angebot hier annehme. Hier ist die Konkurrenz einfach größer, du kannst quasi jeden Spieler reinschubsen. Dessen war ich mir bewusst, aber nach den ersten schwierigen Monaten habe ich mich dann ganz gut durchgesetzt.

Sie haben Ihren Stellenwert angesprochen. Demnach gibt es auch weder von Ihnen noch von Vereinsseite die Überlegung, vielleicht über eine Leihe in der neuen Saison einen anderen Weg einzuschlagen?

Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist und man mich eher weniger abgeben möchte, weil ich – wie gesagt – mittlerweile auch gezeigt habe, wie wertvoll ich sein kann. Das ist vielleicht Fluch und Segen, dass viele Trainer froh sind, wenn sie solch einen Spieler haben, der zuverlässig ist und seine Leistung bringt und trotzdem nicht pöbelt, wenn er mal nicht spielt.

Klingt nach einem echten Musterprofi…

Das kann jeder nennen, wie er will. Zu einem Musterprofi gehört ja gern auch noch die Ernährung dazu, dass jemand beispielsweise nur glutenfrei isst. Doch das bin ich eben nicht, aber vom Kopf her bin ich einfach klar. Und von der Einstellung her. In diesem Sinne bin ich dann vielleicht ein Stück weit ein Musterprofi.

Welche Rolle spielt bei Ihrem Wohlbefinden die Stadt Bremen?

Heute bin ich extrem gut drauf, was aber daran liegt, dass in Bremen endlich einmal die Sonne scheint (lacht).

Also ging es mal wieder mit dem Fahrrad zum Stadion?

Leider nicht, weil ich gerade wieder frisch den Rasen gemäht, Unkraut entfernt und die Zeit in der Sonne mit meiner Tochter verbracht habe. Ich wollte dann wirklich mit dem Fahrrad fahren, habe aber gemerkt, dass über den Winter doch viel Luft entwichen ist und kam dann nicht mehr dazu, die Reifen aufzupumpen. Das werde ich die Tage aber machen. Bremen ist einfach eine schöne Stadt und das ist auch nicht einfach nur dahergesagt. Wenn es mir irgendwo nicht gefallen würde, dann würde ich das auch sagen. Es ist aber natürlich schon wichtig, dass man sich in der Stadt, in der man spielt, auch wohlfühlt. Bremen hat schöne Flecken, ich hoffe jetzt einfach, dass das Wetter hält und es mehr Sonnenstrahlen gibt. Dann passt sowieso alles.

Passen könnte auch alles am Sonnabend gegen 17.20 Uhr. Gefühlt hat Werder sich aus dem Abstiegskampf verabschiedet, rechnerisch noch nicht. Ist das Thema für Sie schon beendet?

Im Fußball ist alles schwer planbar. Man hat es an Freiburg gesehen, das jetzt wieder mittendrin ist. Da hat jeder nach der Hinrunde gesagt, dass sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden. Ich tue mich deshalb schwer damit. Ich glaube, dass wir eine gute Mentalität entwickelt haben und die müssen wir jetzt beibehalten. Wenn du das beibehältst, auch in jedem Training, dann musst du irgendwann vielleicht nicht mehr nach unten schauen.

Mit einem Sieg in Stuttgart könnten Sie und Ihr Team aber quasi alles klar machen…

Ich hoffe doch, das ist definitiv unser Ziel. Wenn wir dort gewinnen, dann hat sich die Sache erledigt. Wir wissen aber auch, wie stark Stuttgart sich nach dem Trainerwechsel stabilisiert hat. Der VfB hat auch vorher schon guten, sehr dynamischen Fußball gespielt, aber nicht die positiven Ergebnisse erzielt. Jetzt sind sie sehr gefestigt, bekommen wenig Gegentore und sind auch selbst immer für einen Treffer gut. Da kommt schon ein Brocken auf uns zu.

Jerome Gondorf

ist stets bei Werder nah dran an der Startelf, sitzt aber meist auf der Bank. Der 29-Jährige kam erst 2014 mit Darmstadt 98 als Zweitliga- und ein Jahr später als Erstligaaufsteiger im Bundesligafußball an. Zuvor war er lediglich auf Regional- und Drittliganiveau im Einsatz.

