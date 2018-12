„Alle wissen, was Freitag zu tun ist“

Zwei Tage sind es noch, ehe Werder gegen Düsseldorf unbedingt drei Punkte holen will und muss. Am Mittwoch hat Davy Klaassen zur angespannten Bremer Situation Stellung genommen.

Von einer sportlichen Krise wollen sie in Bremen (noch) nichts wissen, eine Ergebniskrise hat Werder aber fraglos. Von möglichen 15 Punkte hat Werder zuletzt gerade einmal einen geholt. „Wenn man fünf Spiele nicht gewinnt, muss man unbedingt das nächste gewinnen“, sagte Klaassen pragmatisch während einer Medienrunde am Mittwoch.

Als er diese Worte sprach, flimmerte hinter ihm die aktuelle Bundesligatabelle über einen Bildschirm. Werder ist aktuell Neunter, das weiß natürlich auch der Niederländer. Unruhig wird er deshalb aber nicht. „Gewinnen wir gegen Düsseldorf, sind wir in der Tabelle gut dabei“, sagte Klaassen. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl, wir glauben an uns. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Alle wissen, was am Freitag zu tun ist.“

Mehr Aufmerksamkeit erwünscht

Zumindest auf dem Papier ist die Fortuna aus Düsseldorf ein Leichtgewicht. Aufsteiger. Tabellenletzter. Allerdings hat die Elf von Friedhelm Funkel gegen Bayern mit einem 3:3 überrascht. Mit einem Sturmlauf des Gegners rechnet Klaassen dennoch nicht. „Ich erwarte nicht, dass Düsseldorf hierher kommt, um offensiv Fußball zu spielen. Das wollen wir machen“, sagte er.

Genau das hat zuletzt allerdings nicht mehr ganz so gut funktioniert. Gerade in der Offensive hakte es beim Team von der Weser. „Wir arbeiten alle hart. Wir müssen da weitermachen, wo wir nach den ersten Spielen aufgehört haben. Dann passen auch die Ergebnisse wieder“, sagte Klaassen. "Wir machen zu viele individuelle Fehler, wodurch wir in letzter Zeit oft Gegentore bekommen haben. Die ganze Mannschaft muss immer aufmerksam sein, auch bei den Kleinigkeiten auf dem Platz.“

Verbotener Körperkontakt

In personeller Hinsicht gibt es bei den Bremern derzeit einige Fragezeichen. Mit Ludwig Augustinsson, Claudio Pizarro und Yuya Osako mussten gleich drei potenzielle Stammkräfte eine krankheitsbedingte Zwangspause einlegen. „Wir dürfen uns nicht mehr die Hand geben“, scherzte Klaassen deshalb. „Wir müssen morgen und Freitag schauen, ob sie fit werden.“

Eine andere Baustelle ist die Bremer Innenverteidigung, wo nach den Ausfällen von Niklas Moisander (Sperre) und Milos Veljkovic (verletzt) dieses Mal Sebastian Langkamp und Marco Friedl spielen werden. „Wir alle müssen ihnen helfen“, forderte Klaassen. „Aber beide machen ihre Sache gut.“