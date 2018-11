Anthony Ujah spricht im MEIN-WERDER-Interview über seine Zeit in Bremen, seinen Wechsel nach China und seine Rückkehr in die Bundesliga zum kommenden Werder-Gegner Mainz 05.

Herr Ujah, können Sie sich noch an Ihr letztes Bundesligaspiel für Werder erinnern?

Anthony Ujah: Natürlich! Das war am letzten Spieltag der Saison 2015/2016 gegen Frankfurt. Diesen Tag werde ich niemals ­vergessen.

Werder rettete sich damals mit einem 1:0-Heimsieg vor dem Abstieg, durch ein Tor in der 88. Minute.

Das war der Wahnsinn. Dieser Jubel nach dem Tor – das ganze Stadion ist explodiert. Die Ersatzspieler, das Trainerteam, alle sind völlig durchgedreht. Dieser Moment ist so emotional gewesen, er wird mich mein Leben lang begleiten.

Unvergessen ist auch, wie Sie nach dem 1:0 mit nacktem Oberkörper über den halben Platz gerannt sind, im Glauben, der Torschütze zu sein.

Das dachte ich damals wirklich. Ich hatte nicht mitbekommen, dass Papy Djilobodji noch mit dem Fuß am Ball war. Also habe ich mir das Trikot vom Körper gerissen und bin einfach los gelaufen. Ich wusste gar nicht, wo ich hinsollte. Ich wollte nur, dass dieser Moment niemals aufhört, deshalb bin ich gelaufen und gelaufen. Nach dem Spiel hat mir dann ein Reporter gesagt, dass ich gar nicht der Torschütze war. Aber das war mir egal. Wichtig war nur, dass wir den Abstieg verhindert hatten. Es war der perfekte Abschluss einer wunderbaren Zeit in ­Bremen.

Es war aber nur eine kurze Zeit in Bremen. Nach einem Jahr bei Werder zogen Sie im Sommer 2016 weiter nach China, zu Liaoning Hongyun. Warum?

Ich will ehrlich sein. Ich bin nicht nach China gegangen, weil ich eine neue Kultur kennenlernen wollte oder eine neue Herausforderung gesucht habe. Sondern weil ich damals ein sehr, sehr gutes Angebot vorliegen hatte. Ich weiß, dass ich für einen Wechsel in so eine Liga eigentlich noch zu jung gewesen bin (Ujah ist heute 27 Jahre alt; Anm. d. Red.). Aber ich bereue den Wechsel nicht. Natürlich ist es sportlich gesehen ein Rückschritt gewesen. Aber das Angebot war wirklich sehr, sehr gut, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie, die ich finanziell unterstütze, und für meine Stiftung in Afrika.

Hatten Sie denn eine schöne Zeit in China?

Ja. Die Chinesen sind sehr freundliche Menschen. Und sie lieben europäischen Fußball. Sie wollen unbedingt auch so eine tolle Liga bei sich im Land haben, deshalb investieren sie gerade so viel Geld.

Hohe Luftverschmutzung, niedrige Lebensqualität – viele europäische Spieler haben ihren Wechsel nach China früh bereut, weil sie mit den Verhältnissen vor Ort nicht klar gekommen sind. Wie war das bei Ihnen?

Ich klage nicht. Ich komme aus Nigeria und bin nicht gerade in den besten Verhältnissen aufgewachsen. Ich bin anders als die Europäer und erwarte nicht, dass immer alles perfekt ist. Ich kann mich überall durchbeißen, auch in China. Und wenn es dort mal nicht so gut lief, hatte ich ja immer noch Luki an meiner Seite.

Sie meinen Assani Lukimya, Ihren ehemaligen Werder-Kollegen, der ein halbes Jahr vor Ihnen zu Liaoning Hongyun gewechselt war.

Genau. Wir haben in China sehr viel Zeit miteinander verbracht. Als ich kam, kannte er sich schon gut aus und hat mir erklärt, wie alles abläuft. Das hat mir sehr geholfen. Luki ist der Grund, warum ich meine Zeit in China so sehr genossen habe.

Haben Sie noch Kontakt zu ihm?

Ja, wir haben gerade erst vor ein paar Tagen miteinander telefoniert. Es geht ihm und seiner Familie sehr gut in China. Auch wenn er sportlich gerade keine leichte Phase durchmacht. Der Klub spielt ja nach dem Abstieg nur noch in der zweiten Liga. Aber die Fans lieben ihn, weil er ein Kämpfer ist, weil er den jungen chinesischen Spielern mit seiner Erfahrung hilft, und weil er schon ein paar echt tolle Freistoßtore erzielt hat. Er fühlt sich sehr wohl in China.

Sie hingegen sind im Januar zurück nach Deutschland gegangen. Warum?

Weil es von Anfang an mein Plan war, nur für kurze Zeit nach China zu gehen und dann zurück in die Bundesliga zu wechseln. Ich habe viele Freunde in Deutschland und will hier eine Familie gründen. Deutschland ist mein zu Hause.

Sie sind vor Ihrem Wechsel nach Mainz auch mit Werder in Verbindung gebracht worden. Was ist an den Gerüchten dran gewesen?

Es gab Kontakt zu Werder, aber nur lose. Keine Ahnung, warum nicht mehr daraus geworden ist. Jeder Verein hat halt seine eigenen Pläne, und ich hatte sehr gute ­Gespräche mit Rouven Schröder (dem Sportdirektor von Mainz 05; Anm. d. Red.), den ich ja noch aus meiner Zeit bei Werder ­kenne. Deshalb habe ich mich für Mainz ­entschieden.

In der Rückrunde haben Sie jedoch kaum gespielt. Sind Sie glücklich in Mainz?

Ja. Ich wusste, dass es nicht einfach werden würde, mitten in der Saison von China nach Deutschland zu wechseln. Das Niveau in der Bundesliga ist viel höher, daran muss ich mich erst wieder gewöhnen. Natürlich hatte ich gehofft, mehr zu spielen. Aber wichtig ist, dass wir als Mannschaft Erfolg haben. Ich werde in der Sommerpause hart an mir arbeiten und will das Vertrauen des Vereins bald mit vielen Toren zurückzahlen. Ich hoffe, die nächste Saison wird meine Saison.

Vor der Sommerpause steht aber noch ein letztes Spiel der laufenden Saison an, gegen Werder.

Das wird ein ganz besonderes Spiel für mich. Ich freue mich, die Jungs von damals wiederzusehen. Ich bin immer noch mit einigen in Kontakt, mit Theodor Gebre Selassie zum Beispiel und mit Aron Johannsson. Wir schreiben uns oft über Social Media.

Und Sie treffen Florian Kohfeldt wieder, der in der Saison 2015/2016 Assistent von Viktor Skripnik war. Inzwischen ist er Cheftrainer bei Werder …

… und das überrascht mich überhaupt nicht. Florian ist ein toller Typ, er steckt voller Energie. Wir Spieler haben schon damals gesehen, dass er gute Ideen hat. Er konnte sie halt nicht immer umsetzen, weil er nur die Nummer drei im Trainerteam war. Florian hat das Zeug, ein großer Trainer zu werden. Zusammen mit Sportchef Frank Baumann, der eine tolle Mannschaft zusammengestellt hat, kann er Werder Bremen bestimmt wieder nach oben führen. Ich glaube, der Klub steht vor einer glänzenden ­Zukunft.

Der nigerianische Angreifer Anthony Ujah (27) hat in der Saison 2015/2016 für Werder gestürmt und elf Bundesliga-Tore geschossen. Seit Jahresbeginn spielt er wieder in Mainz. An diesem Sonnabend treffen beide Klubs in ihren abschließenden Saisonspielen der Saison 2017/2018 aufeinander.