Bis auf die Langzeitverletzten steht Werder beim wegweisenden Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Sonnabend, 15.30 Uhr) der komplette Kader zur Verfügung. „Alle Mann sind dabei“, sagte Trainer Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Da bildet auch Maximilian Eggestein keine Ausnahme. Der hatte am Mittwoch im Training bei einem Zweikampf mit Sebastian Langkamp einen Schlag am Fuß abbekommen. „Aber als ich später in die Kabine kam, lag er schon wieder grinsend auf der Liege“, sagte Kohfeldt. Eggestein werde am Donnerstagnachmittag wieder mittrainieren, so der Coach.

Somit wird Kohfeldt gegen die Borussia wieder fitte Spieler aussortieren müssen, weil im 18-Mann-Kader nicht genug Platz ist. Zuletzt gegen Mainz hatte es Milot Rashica und Kevin Möhwald erwischt.

