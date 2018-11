Alkoholfreies Bier für 2400 Werder-Fans

An diesem Sonntag (15.30 Uhr) gastiert Werder beim SC Freiburg. Gut 2400 Bremer Fans unterstützen ihre Mannschaft im Breisgau. Auf Folgendes sollten die Anhänger bei ihrem Stadionbesuch achten.

Auf die Werder-Fans wartet am Sonntag eine lange Reise – und dennoch ist die Unterstützung wieder groß. 2400 Bremer Anhänger nehmen die mehr als 700 Kilometer lange Anreise auf sich, um ihr Team im Freiburger Schwarzwald-Stadion anzufeuern. Für sie gibt es im Gästebereich nur alkoholfreies Bier. Im Stadion besteht zudem eine Promillegrenze von 1,1 Promille. Besuchern, die sich aufgrund von erhöhtem Alkoholkonsum auffällig und ausfallend verhalten, kann der Einlass verwehrt werden. Bezahlen an den Getränke- und Speiseständen ist mit Bargeld möglich. Das Mitführen von alkoholfreien Getränken ist lediglich in Tetrapaks bis maximal 0,5 Liter Füllmenge erlaubt.

Zwei Stunden vor Spielbeginn, also um 13.30 Uhr, öffnen die Stadiontore. Zum Gästeblock ist der Zutritt nur mit neutraler Kleidung oder Kleidung in den Farben der Gastmannschaft erlaubt. Gleiches gilt für Gästefanutensilien. Für Rucksäcke und Taschen gibt es keine Abgabestation am Gästeeingang. Gürteltaschen und Taschen bis DIN A4 dürfen mit ins Stadion genommen werden. Es wird dennoch darum gebeten, die Gepäckstücke im Bus oder Auto zu lassen, um lange Wartezeiten bei der Kontrolle zu vermeiden. Powerbanks müssen am Eingang abgegeben werden.

Aufgrund von Anwohnerschutzzonen gibt es keine Parkplätze am Stadion. Daher wird empfohlen, auf Park&Ride-Angebote zu achten und die Parkflächen der benachbarten Pädagogischen Hochschule zu nutzen.

Weitere Infos zur Anreise und zu genehmigten Fanutensilien gibt es hier.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: