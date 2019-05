Alianza Lima flirtet mit Pizarro

Spielt Claudio Pizarro noch einmal für Alianza Lima? Die Chancen stünden sehr gut, behauptet ein Berater des Klubs bei „La Republica“. Ex-Werder-Boss Jürgen L. Born glaubt dagegen nicht daran.

Seit Wochen schon ist Claudio Pizarros Zukunft eines der großen Themen bei Werder. Macht er weiter oder hört er auf? Bleibt er bei Werder oder wechselt er noch einmal den Verein? Diese Debatte hat inzwischen sogar Peru erreicht. Dafür gesorgt hat Pizarro selbst. Im Mein-Werder-Interview sagte der 40-Jährige zu einer möglichen Rückkehr zu seinem Heimatklub Alianza Lima: „Das ist eine der Möglichkeiten, die ich noch im Kopf habe. Ich habe immer gesagt, dass es etwas sehr Spezielles für mich wäre, mit Alianza Meister zu werden, dort, wo alles anfing."

Diese Äußerung sorgte in Peru für Aufsehen – und offenbar beschäftigt sich Alianza Lima intensiv mit einer Verpflichtung des Stürmers. „Pizarro will es, und wir wollen es auch“, wird Cesar Torres, ein Mitglied des Beraterausschusses von Alianza, in der peruanischen Zeitung „La Republica“ zitiert. Die Chancen auf eine Einigung mit Pizarro lägen bei „90 Prozent“, schätzt Torres äußerst optimistisch.

Müssen sich die Werder-Fans nun also Sorgen machen, dass ihr großer Held in diesem Sommer Bremen in Richtung Peru verlässt? Jürgen L. Born glaubt nicht an einen Pizarro-Wechsel zu Alianza Lima. „Ich kann mir das nicht vorstellen, weil sich Claudio und seine Familie in Deutschland sehr wohlfühlen“, sagt Born zu Mein Werder. Der ehemalige Werder-Chef holte Pizarro einst nach Bremen und pflegt noch immer ein gutes Verhältnis zu dem Stürmer. „Für die Werder-Fans wäre es doch undenkbar, dass er weggeht“, betont Born.

Dass Pizarro selbst am liebsten noch ein Jahr für die Bremer spielen würde, ließ er zuletzt ebenfalls durchblicken. „Ich möchte den Bremern etwas zurückzahlen“, sagte er zum Beispiel. Für die Fans, die jede seiner Einwechslungen wie ein Tor feiern, wäre ein Pizarro-Verbleib eine wunderbare Geschichte. Auch sportlich ergäbe eine Weiterverpflichtung durchaus Sinn, schließlich half der Peruaner Werder in der laufenden Saison schon mehrmals durch wichtige Tore und Torvorlagen weiter. Ob sein auslaufender, stark leistungsbezogener Kontrakt bei Werder tatsächlich verlängert wird, ist allerdings noch offen. Werders Sportchef Frank Baumann will in Kürze mit Pizarro über dessen Zukunft sprechen, betonte aber, dass es keinen Zeitdruck gebe.

Zum Bericht bei „La Republica“ geht es hier.