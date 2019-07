Alarm in der Abwehr

Schlechte Nachrichten zu Beginn der Vorbereitung: Milos Veljkovic fällt längerfristig aus. Dazu hat sich mit Sebastian Langkamp noch ein weiterer Innenverteidiger verletzt.

Die Saisonvorbereitung hat gerade erst begonnen, da sind die Verletzungssorgen in der Abwehr bereits groß: Wie Werder am Dienstag mitteilte, fallen Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp verletzungsbedingt aus. Veljkovic fehlt dem Klub lange. Der 23-Jährige laboriert an einem Zehenbruch, den er sich bereits Anfang Juni bei der serbischen Nationalmannschaft zuzog. „Die konservative Behandlung hat leider nicht den gewünschten Erfolg erzielt, sodass er am Montag in Frankfurt operiert werden musste. Er wird für die Vorbereitung ausfallen“, wird Sportchef Frank Baumann in der Meldung des Klubs zitiert.

Nicht ganz so schlimm sieht es bei Langkamp aus. Er zog sich in einer der ersten Trainingseinheiten einen Muskelfaserriss in der Wade zu. Wie Werder mitteilte, verpasst der 31-Jährige deswegen das Trainingslager im Zillertal, das vom 4. bis 14. Juli dauert. Anders als bei Veljkovic ist bei Langkamp der Saisonstart aber nach jetzigem Stand nicht gefährdet.

„Natürlich sind die Verletzungen von Basti und Milos für uns zu Beginn der Vorbereitung sehr ärgerlich. Wir wünschen beiden, dass sie so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen. Kurzfristig werden sich im Zillertal Kandidaten aus der U23 präsentieren können“, erklärte Baumann.

Mit Marco Friedl und Niklas Moisander haben die Bremer aktuell somit nur noch zwei fitte Innenverteidiger im Kader, die für die Bundesliga eingeplant werden können. Abwehrchef Moisander trainierte am Dienstag auch wieder mit, nachdem er in den Einheiten zuvor geschont worden war. Friedl hat dagegen noch Urlaub, weil er bei der U21-Europameisterschaft für Österreich im Einsatz war und kehrt am 8. Juli während des Zillertal-Trainingslagers zur Mannschaft zurück.

Nicht nur dank Moisander war die Trainingsgruppe bei Werder am Dienstagnachmittag deutlich größer: Übten die Bremer Profis bislang in kleiner Besetzung, standen nun immerhin 16 Spieler auf dem Platz. Mehrere Nationalspieler, die wegen Länderspielreisen ein paar Tage länger Urlaub machen durften, waren wieder dabei: Yuya Osako, Josh Sargent, Milot Rashica, Ludwig Augustinsson und Felix Beijmo.

Neben den verletzten Veljkovic, Langkamp und Philipp Bargfrede fehlten auch Jiri Pavlenka und Claudio Pizarro, die etwas länger frei haben und im Zillertal wieder ins Training einsteigen. Wegen der U21-EM haben neben Friedl zudem Maximilian und Johannes Eggestein derzeit Urlaub. Während Johannes Eggestein am 15. Juli in Bremen erwartet wird, hat sein älterer Bruder Maximilian bis zum 22. Juli frei.