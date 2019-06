„Ailton schuldet mir noch 90 Euro“

Es war eine der berühmtesten Taxifahrten des deutschen Fußballs. 2002 kam Ailton mal wieder zu spät aus dem Urlaub - und musste schnell zur Mannschaft nach Norderney. Der Bremer Taxifahrer erinnert sich...

Die Fahrt, über die am nächsten Tag ganz Deutschland schmunzeln sollte, begann für Carsten Molzow mit einem Irrtum. Sein Volvo stand ganz hinten in einer langen Warteschlange, er hatte den Taxistand vor dem ADAC-Gebäude im Bremer Stadtteil Hastedt gerade erst angesteuert. Es war Vormittag. Er freute sich auf eine kleine Pause. „Eigentlich war ich noch gar nicht dran mit einer neuen Tour“, sagt der Bremer Taxifahrer und erinnert sich, was an jenem 4. Juli des Sommers 2002 dann geschah. Molzow zeigt rüber auf die andere Seite der Hastedter Heerstraße: „Da gab es ein Opel-Autohaus. Von dort kam ein Mann zu mir herüber und klopfte ans Fenster meines Taxis.“

Molzow weiß bis heute nicht, wer das war. Vermutlich ein Freund von Ailton. Er hat ihn nie wieder gesehen. Aber die beiden Fragen des Mannes, die hat er noch genau im Kopf. Ob er einen Ailton kenne von Werder? Molzow antwortete mit: nein. Ob er diesen Ailton denn zu Hause abholen und für 250 Euro auf die Insel Norderney fahren könne? Da sagte Molzow: ja.

So begann vor 17 Jahren eine der verrücktesten Taxifahrten des deutschen Fußballs. Molzow ist heute 53, er ist ein typischer Norddeutscher. In Verden kam er zur Welt, in Bremen lebt er. So höflich und zurückhaltend, wie er auftritt, fährt er seit Ende der 90er-Jahre mit seinen Kunden durch die Bremer Straßen. Touren in seinem Taxi sind sanft und gemütlich. Er steuert mit der linken Hand unten am Lenkrad, der rechte Arm ruht auf der Mittelkonsole. Hektisch wird er nie.

Plötzlich in einer Daily Soap

So machte er sich damals auch auf den Weg von Hastedt nach Oberneuland, wo Ailton lebte. Der Unbekannte hatte ihm die private Anschrift des Werder-Stars gegeben – doch Molzow wusste nicht im Geringsten, was ihn erwartet. Von einem Ailton hatte er noch nie gehört. Fußball ist überhaupt nicht sein Ding. Nur ein Mal in seinem Leben war er im Weserstadion, und das bei einem Konzert von Bruce Springsteen. Deshalb wusste Molzow auch nicht, warum dieser Werder-Spieler unbedingt mit einem Taxi nach Norderney fahren wollte – und dass er selbst nun Mitwirkender einer Bremer Daily Soap würde.





Ailton war in jenem Sommer mal wieder zu spät aus dem Heimaturlaub in Brasilien gekommen, drei Tage wartete man an der Weser schon auf ihn. Werders Mannschaft befand sich längst im Lauftrainingslager auf der Nordsee-Insel, wo Trainer Thomas Schaaf mit seinem Grollen sogar das Meeresrauschen übertönte: „Er wird jeden Tag, den er fehlt, zu spüren bekommen. Nicht nur im Geldbeutel.“

„Ich kannte diesen Spieler nicht“

Taxifahrer Molzow klingelte derweil in Oberneuland an der Haustür, nicht ahnend, dass die Sache mit Ailtons Geldbeutel auch ihn noch viele Jahre beschäftigen würde. In diesem Moment freute er sich einfach auf die mehrstündige Fahrt: „Ich kannte diesen Spieler ja nicht. So eine weite Tour ist immer eine schöne Abwechslung. Man kommt aus der Stadt raus und kann später auf der Heimfahrt auch mal andere Wege fahren und sich was anschauen.“ Was er aber zunächst sah, war Ailton in seiner ganzen Pracht: Sportklamotten, zwei hastig gepackte Taschen, mäßige Laune. Sein Fahrgast warf das Gepäck in den Kofferraum und flänzte sich auf die Rückbank. Ailton war es eigentlich nur wichtig, dass es endlich losging. Und Molzow genoss auf der Fahrt seine Ruhe. „Nur manchmal brabbelte er hinten im Auto irgendwas vor sich hin, aber das war nix Halbes und nix Ganzes. Ich konnte nichts verstehen. Ich glaube, die meiste Zeit hat er geschlafen.“

Bis zum Fähranleger. Dort wollte Molzow seinen Fahrgast aussteigen lassen, damit dieser erst die Fähre und drüben auf der Insel ein neues Taxi nehmen sollte. Doch das war mit Ailton nicht zu machen. Er blieb hinten sitzen und sagte: „Bis Hotel!“ Okay, dachte Molzow, und bat den Brasilianer, dann aber auch die Fähre zu bezahlen. „Ailton nix zahlen“, bekam er zu hören. Ailton bestand darauf, dem Fahrer nur die vereinbarten 250 Euro zu geben. Und auch das erst bei der Ankunft am Mannschaftshotel. In einer Mischung aus Deutsch und Englisch ging es hin und her. Aber es ging nicht weiter. Molzow kam mit seinem Anliegen bei Ailton nicht an.

Auf der Fähre getrennte Wege

„Ich wusste ja nicht mal, wo dieses Hotel war“, erinnert sich der Taxifahrer. Er ging zum Fährschalter und ließ sich grob den Weg zum Golfhotel Norderney erklären. Dann kaufte er schließlich doch für 90 Euro eine Hin- und Rückfahrt. Er zahlte in bar aus der eigenen Tasche – und fuhr mit dem Auto samt Ailton auf die Fähre. Molzow fand das gar nicht lustig, wollte sich aber wenigstens die Fahrt übers Wasser nicht vermiesen lassen. Früher war er bei der Marine, seine Schiffsreisen dürften mehr als dreimal um die Welt gereicht haben. In Kenia legte er an, in Somalia, Israel und im ganzen Mittelmeerraum. Und jetzt tuckerte er mit Ailton durch die Nordsee. „Ich mag das Meer einfach“, sagt Molzow.

Auch deshalb trennten sich auf der Fähre für einen Moment ihre Wege. Beide stiegen aus. Der Taxifahrer genoss am Oberdeck die Luft und die Aussicht, dem Stürmer aus Südamerika war das zu kalt. Er verschwand im Innenraum. Erst in diesen Momenten wurde Molzow klar, dass er nicht irgendeinen Werder-Spieler chauffierte: „Viele Kinder kamen angerannt und wollten Autogramme von Ailton, es wurden viele Fotos gemacht. Da dachte ich: Das muss echt einer sein.“ An den Blicken der Leute merkte er, „wie sie auch mich musterten. Die dachten bestimmt alle, woher ich den Ailton kenne und was ich mit dem zu tun habe. Wenn die gewusst hätten, dass ich den gar nicht kannte und noch nie ein Fußballspiel live gesehen habe…“

„Ich fand das etwas ungerecht“

Molzow lechzt eben nicht nach Aufmerksamkeit. Nicht damals auf der Fähre. Und nicht in seinem Berufsleben. Als in den Tagen danach Zeitungen und Fernsehsender in ganz Deutschland über Ailtons verrückte Taxifahrt berichteten, erzählte Molzow nur seiner Lebensgefährtin und ein paar guten Freunden, dass es seine Tour war. Das gehört zu seinen Prinzipien. „Taxifahrer sind doch ein bisschen wie Angler“, meint er, „da werden die Fische bei den Erzählungen immer größer. Unter Fahrern werden auch oft Geschichten erzählt. Aber für mich sind auch prominente Fahrgäste normale Kunden. Die wollen doch auch mal ihre Ruhe haben. Ich würde nie nach einem Autogramm Fragen oder ein Selfie machen.“

Entsprechend professionell wollte er auch die kuriose Ailton-Tour zu Ende bringen. Und wenigstens sein Geld bekommen. Die 250 Euro für die Fahrt – und die 90 Euro für die Fähre. Auf Norderney angekommen, fand Molzow schnell den Weg zum Golfhotel. Er parkte und unternahm einen letzten Anlauf: „Ich sagte ihm, dass er auch die Fähre bezahlen soll und ich doch wieder zurück aufs Festland müsse.“ Doch Ailton blieb so stur, wie ihn auch viele Trainer erlebt haben. Der Stürmer schüttelte nur missmutig den Kopf. Taxifahren in Deutschland sei sehr teuer, schimpfte er noch, drückte dem verdutzten Molzow 250 Euro in die Hand und stieg aus. „Da bin ich raus und habe ihm seine Taschen vor die Füße gestellt“, sagt der sonst so ruhige Bremer Taxifahrer, „ich war schon ein bisschen stinkig in dem Moment, weil er die Fähre nicht bezahlen wollte. Deshalb habe ich vor dem Hotel keine großen Worte mehr verloren.“ Für einen Fußballstar mit einem Millionengehalt wäre das doch kein großer Betrag gewesen, meint Molzow, „aber für mich schon. 45 Euro für die Hinfahrt, 45 Euro für die Rückfahrt. Er war es doch, der unbedingt mit dem Taxi bis auf die Insel fahren wollte. Ich fand das schon etwas ungerecht.“

„Das Geld sehe ich wohl nie wieder“

Seitdem, sagt Molzow, habe er ein gespaltenes Verhältnis zu Fußballern. „Und immer wenn ich Ailton in den Jahren danach mal im Fernsehen sah, habe ich gesagt: Der schuldet mir noch 90 Euro.“ In den Zeitungsberichten aus dem Sommer 2002 stehen ganz andere Zahlen, wenn es um Ailtons Taxirechnung geht. 406 Euro zum Beispiel, Werder selbst schrieb auf der Vereinshomepage von 330 Euro für die dreistündige Fahrt. Molzow lacht: „Ich habe mich schon gewundert, wie die auf solche Summen kamen. Dieses Geld hätte ich liebend gerne genommen. Aber so viel war es leider nicht.“

Damals drehte er etwas enttäuscht sein Volvo-Taxi vor Werders Mannschaftshotel und machte Feierabend. Gemütlich fuhr er zurück aufs Festland und heim nach Bremen. Ohne Fahrgast. „Die Sache mit dem Geld lag mir auf der Rückfahrt schon im Magen. Auch mein Chef wollte mir den Betrag später nicht erstatten, und Werder fühlte sich nicht zuständig. Das Geld für die Fähre habe ich nie gesehen.“ Jahre später bekam Molzow eher beiläufig mit, „dass Ailton als Fußballer immer weiter abgesackt ist. Irgendwann hörte ich, dass er nun sogar in Oberneuland spielt. Da wusste ich: Das Geld sehe ich wohl nie wieder.“ Anders als am Anfang der Geschichte sollte sich Molzow hier nicht irren.