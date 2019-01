Ailton rät Pizarro und Kruse zum Bleiben

Werders ehemaliger Torjäger Ailton hat mit der „Bild“ über Claudio Pizarro und Max Kruse gesprochen. Der 45-Jährige setzt sich dafür ein, dass die beiden Stürmer auch in der kommenden Saison in Bremen spielen.

Mit Claudio Pizarro hat Werders ehemaliger Torjäger Ailton sogar noch zusammengespielt. Nun schaut der Brasilianer nur noch von außen auf das Geschehen im Fußball-Geschäft. Im Gespräch mit der „Bild“ hat sich der 45-Jährige zu der Zukunft seines früheren Stürmer-Kollegen Pizarro.

Ailton empfiehlt Pizarro und seinem Ex-Klub, dass der 40-jährige Peruaner noch eine Saison bei Werder dranzuhängen soll: „Wenn Claudio sich weiter so gut fit hält und noch Ehrgeiz in ihm steckt, sollte er noch ein Jahr bleiben. Ich würde ihn und Werder ermutigen, diese Entscheidung zu treffen.“ Der Torschützenkönig der Double-Saison 2003/04 glaubt, dass der Peruaner weiterhin ein gutes Vorbild für die jungen Spieler sein könne und diesen in ihrer Entwicklung helfe.

Auch zu Max Kruse, dessen Vertrag nach der laufenden Saison ausläuft, hat der Brasilianer eine klare Meinung. „Max ist ein Spieler, der für viele Vereine interessant ist. Ihn zu ersetzen, wird ganz schwierig. Ihn möchte ich auch in Zukunft bei Werder sehen“, sagt Ailton. Dabei zeigt er auch Verständnis dafür, dass sich der Werder-Kapitän bei seiner Entscheidungsfindung viel Zeit lässt. „Er sollte sich die Zeit nehmen, schnelle Entscheidungen kann man bereuen“, rät Ailton.

Den kompletten Artikel gibt es hier.