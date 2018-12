Abwehr-Puzzle für Düsseldorf

Niklas Moisander fehlt gesperrt, Milos Veljkovic fällt mit einem Muskelfaserriss noch einige Zeit aus. Wie reagiert Werder gegen Fortuna Düsseldorf? Werder-Sportchef Frank Baumann zählt Alternativen auf.

Zur Weihnachtszeit wird gerne mal gebastelt. Was im Kindesalter noch Spaß bedeuten mag, treibt Florian Kohfeldt derzeit die Sorgenfalten auf die Stirn: In der Partie gegen Fortuna Düsseldorf (Freitag, 20.30 Uhr) kann Werders Chefcoach weder auf Abwehrchef Niklas Moisander zurückgreifen, der nach seiner Gelb-Roten Karte aus der Partie gegen den FC Bayern fehlt, noch auf dessen Nebenmann Milos Veljkovic. Der Serbe fehlt wegen eines Muskelfaserrisses am linken Hüftbeuger.

Damit verbleiben Werder noch zwei Innenverteidiger: Marco Friedl und Sebastian Langkamp. „Sie werden ihre Sache gut machen“, war sich Kohfeldt nach dem Spiel gegen die Bayern sicher. Eine Stammplatzgarantie wollte er dem Duo zwar nicht geben, alles andere als eine Innenverteidigung aus Friedl und Langkamp wäre gegen die Fortuna allerdings eine Überraschung. Nur: Wie reagiert Werder, sollte während des Spiels noch ein Innenverteidiger ausfallen?

Notlösung Gebre Selassie

„Wir haben ja Alternativen“, gibt sich Frank Baumann angesichts des derzeitigen Personalnotstandes gelassen – und bringt Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie ins Spiel. „Theo hat beispielsweise auch schon mal Innenverteidiger gespielt“, betont Baumann. Eigentlich gehört dem Tschechen die Außenbahn, im Notfall wäre Routinier Gebre Selassie mit seinem starken Kopfballspiel aber wohl die erste Alternative im Zentrum. Nach Umstellungen oder als Teil einer Dreierkette in der tschechischen Nationalelf hat Gebre Selassie die Position bereits kennengelernt.

Über weitere personelle Alternativen etwa aus der U23 wird noch nachgedacht: „Das Trainer-Team wird noch besprechen, ob im Training Kandidaten aus der U23 hinzukommen“, hält sich Baumann bedeckt. Malte Karbstein oder Julian Rieckmann heißen die Nachwuchsspieler, die in der Regionalliga das Stamm-Duo in der Abwehrzentrale bilden. Die Luft des Profitrainings durften bei Personalmangel beide schon mal schnuppern, gerade vom 18 Jahre alten Rieckmann verspricht man sich bei Werder einiges. Kandidaten für die Bundesliga sind die beiden jedoch wohl derzeit nicht.

Wahrscheinlicher ist, dass Felix Beijmo sein Kader-Debüt feiern könnte: Der Schwede wäre als Rechtsverteidiger bereit, für Gebre Selassie einzuspringen, sollte dieser nach innen rücken müssen. Bislang kam der 20-Jährige erst zweimal für Werders U23 zum Einsatz.

Hoffen auf Hoffenheim

Während die Rückkehr Moisanders gegen Borussia Dortmund in der kommenden Woche absehbar ist, fällt Veljkovic gegen den BVB sicher aus. Gegen Hoffenheim und Leipzig könnte der 23-Jährige wieder einsatzbereit sein. Sicher ist das allerdings noch nicht. Ob es eine Chance gibt, könne man „in acht bis zehn Tagen sagen“, so Baumann. Einen ähnlichen Zeitplan gibt es bei Ersatzkeeper Stefanos Kapino. „Er trainiert weiter punktuell mit Christian Vander, das ist der nächste Schritt in der Reha“, erklärt Baumann. „Er wird vermehrt im Torwart-Training dabei sein.“ Im Trainingslager in Südafrika soll Kapino endgültig zurück sein, aber zumindest ein Teileinstieg ins Profi-Training sei schon vor Weihnachten denkbar.