Abschied mit Ansage

Nach sechseinhalb Jahren bei Werder lässt Zlatko Junuzovic im Sommer seinen Vertrag auslaufen. Die Entscheidung hat sich bereits im vergangenen Sommer angedeutet.

Die Bremer Fans hatten sich mächtig ins Zeug gelegt. Sie hatten Masken mit dem Porträtfoto von Zlatko Junuzovic gebastelt und getragen. Sie hatten Botschaften wie „Juno unterschreib“ auf Plakate gemalt. Und sie hatten den Refrain zur Melodie von „I love you, Baby“ umgetextet in „Juno bleib‘ Bremer“, verbunden mit der Hoffnung, ihren Liebling von einem Verbleib zu überzeugen. Als Junuzovic dann ein paar Wochen später tatsächlich seinen auslaufenden Vertrag in Bremen verlängerte, verkaufte der Verein sogar T-Shirts mit dem Aufdruck „#junobleibtbremer“ für 19,99 Euro das Stück. Das war vielleicht ein bisschen dicke, passte aber zum grün-weißen Fan-Empfinden damals, Anfang 2015.

Anfang 2018 hat es in Bremen keine nennenswerten Fan-Aktionen gegeben. Es hat sich niemand maskiert oder einen Song umgeschrieben oder sich sonst wie dafür eingesetzt, dass Junuzovic seinen Vertrag noch einmal verlängert. Auch ein besonderes ­T-Shirt mit Junuzovic-Bezug fehlt derzeit im Sortiment des Werder-Fanshops, und falls es in den kommenden Tagen doch noch kommen sollte, ist es auf jeden Fall ein Retro­artikel. Am Montag hat Werder nämlich per Pressemitteilung bestätigt, dass Junuzovic den Verein im Sommer verlassen wird. „Es war eine Entscheidung, die mir nicht leichtgefallen ist“, wird Junuzovic darin zitiert. „Ich habe bei Werder über sechs sehr emotionale Jahre erlebt. Hier bin ich zum Kapitän geworden und habe das Trikot immer voller Stolz getragen. Der gesamte Verein, die Mitarbeiter und vor allem die Fans sind mir ans Herz gewachsen und werden dort immer einen Platz haben.“

Abschied beschlossen, Ziel geheim

Nach MEIN-WERDER-Informationen hat Junuzovic den Klub bereits vor dem Auswärtsspiel in Stuttgart (0:1) am vergangenen Sonnabend über seinen Entschluss informiert. Einen neuen Arbeitgeber hat der 30-Jährige ebenfalls schon gefunden, will diesen aber erst in den kommenden Wochen bekannt geben. „Es stehen noch einige Details aus, sodass ich jetzt noch nicht mehr verraten kann“, sagt Junuzovic. Der österreichische Topklub Red Bull Salzburg gilt als möglicher Interessent, auch der VfB Stuttgart und einige Vereine aus der nordamerikanischen Profiliga MLS werden immer wieder mit Junuzovic in Verbindung gebracht. Ein Wechsel zum türkischen Erstligisten Trabzonspor, der noch im vergangenen Sommer heftig um Junuzovic gebuhlt hatte, ist hingegen kein Thema mehr.

Zu der Zeit hatte Werder einen Abgang von Junuzovic zwar noch abgelehnt, doch schon damals war der Eindruck entstanden, dass der Klub seinen Mannschaftskapitän über die laufende Saison hinaus nicht auf Teufel komm raus würde halten wollen. Anders als 2015, als sich die Bremer auch finanziell mächtig gestreckt und den langjährigen Nationalspieler zu einem der Topverdiener im Team gemacht hatten. Seitdem hat Junuzovic zwei Millionen Euro brutto pro Jahr kassiert, inklusive Prämien sind es sogar bis zu 2,4 Millionen Euro gewesen.

Viel Geld also, das die Bremer nun nicht mehr bereit gewesen sind zu zahlen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis zuletzt nicht mehr gestimmt habe, wie es innerhalb des Vereins heißt. Zudem macht das Sprunggelenk immer wieder Probleme, auch das hat die Verhandlungsposition des Spielers nicht gerade verbessert. Junuzovic sollte deshalb einen stark leistungsbezogenen Vertrag zu deutlich geringeren Bezügen unterschreiben. Das wiederum hat Junuzovic nicht gepasst.

Immer ambitioniert, nie europäisch

Folgerichtig trennen sich die Wege im Sommer, nach sechseinhalb Jahren. Im Januar 2012 war Junuzovic für 800 000 Euro von Austria Wien zu Werder gewechselt. Der Verein hatte damals große Ambitionen, wollte in der Champions League spielen. Der Spieler ebenfalls. Stattdessen kämpfte ­Junuzovic mit den Bremern fast immer nur gegen den Abstieg, für den Europapokal haben sich die Grün-Weißen in dieser Zeit nie qualifiziert. Das lag nicht an Junuzovic, der sich immer aufrieb auf dem Rasen und der sich stets den Fragen der Journalisten stellte, wenn mal wieder eine Niederlage erklärt werden musste. „Er hat das Gesicht der Mannschaft in den vergangenen Jahren mitgeprägt“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann deshalb. „Er ist damals als junger Spieler zu Werder gekommen und zum absoluten Leistungs- und Sympathieträger geworden.“

In dieser Saison hat Junuzovic jedoch nur noch eine untergeordnete Rolle auf dem Feld eingenommen, obwohl ihn der damalige Cheftrainer Alexander Nouri noch im Sommer zum neuen Mannschaftskapitän ernannt hatte. Zu Saisonbeginn fiel der Offensivspieler lange Zeit wegen anhaltender Achillessehnenprobleme aus, dann stoppten ihn muskuläre Probleme, und zuletzt stand er bei den Auswärtsspielen in Stuttgart, Hannover, Augsburg, Mönchengladbach und Gelsenkirchen nicht in der Startelf. 195 Pflichtspiele hat Junuzovic bislang für Werder absolviert, maximal drei kommen noch hinzu.

„Ich hätte es gerne gesehen, wenn er weiterhin das Werder-Trikot getragen hätte“, wird Trainer Florian Kohfeldt zitiert, der zugleich ein guter Freund des Österreichers ist. „Aber ich kann seine Entscheidung auch verstehen. Er ist jetzt in einem Alter, wo er vielleicht die Chance hat, sich noch einmal zu verändern und etwas anderes auszuprobieren. Ich wünsche ihm für die Zukunft nur das Beste.“ Die Fans, sagt derweil Baumann, „werden ihm in den ausstehenden Spielen sicherlich einen besonderen Abschied bereiten“. Vielleicht tragen sie ja auch wieder Masken und schreiben einen Song um.

