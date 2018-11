Ablöse, Laufzeit, Perspektive

Mit Stefanos Kapino hat Werder seinen Ersatzkeeper gefunden. Sportchef Frank Baumann hat gegenüber Mein Werder erklärt, wie teuer der Transfer war und dass Kapino einst gar Nummer eins werden sollte.

In Griechenland hält Stefanos Kapino einen beeindruckenden Rekord: Er ist der jüngste A-Nationalkeeper seines Landes. Im zarten Alter von 17 Jahren, sieben Monaten und 28 Tagen debütierte der inzwischen 24-Jährige. "Er bringt viel mit, ist ein großes Talent. Er hat schon in der Nationalelf gespielt und wurde in Griechenland gehypt", sagt Baumann im Gespräch mit Mein Werder.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es für Kapino nicht immer nur steil nach oben ging. "Sein bisheriger Karriereweg war nicht immer leicht, er hat schon früh Höhen und Tiefen erlebt." Das Problem: Sein Ausbildungsverein ist Aetos Korydallou Piräus – und damit einer der Erzrivalen seines späteren Arbeitgebers Olympiakos Piräus. Entsprechend schwer war der Stand des Torhüters. Und so kam es, wie es kommen musste. Zwar spielte Kapino bereits für Olympiakos in der vergangenen Saison in der Champions-League-Qualifikation und sammelte internationale Erfahrungen, allerdings leistete er sich dabei auch einen folgenschweren Patzer. Die Konsequenz: Bei den emotionalen Fans war er ebenso unten durch wie bei einigen Verantwortlichen. Deshalb ging es im vergangenen Winter weiter zu Nottingham Forest, das passenderweise den gleichen Klubbesitzer hat wie Olympiakos Piräus.

Schon vor Zillertal-Reise in Bremen

Wie chaotisch es übrigens mitunter bei den Griechen zugeht, musste zuletzt auch der Ex-Bremer Marko Marin erleben, als Klub-Boss Evangelos Marinakis im April kurzerhand das ganze Team entließ. Nicht weniger aufregend seien jetzt auch die Verhandlungen zwischen Werder und dem englischen Zweitligisten gewesen, wie zu hören ist. So seien immer wieder neue Ideen und Forderungen für einen Wechsel vorgebracht worden. Ursprünglich weilte Kapino nämlich schon im Vorfeld des Zillertal-Trainingslagers in Bremen und wartete auf seine offizielle Vorstellung. Doch die verzögerte sich dank der stockenden Verhandlungen dann doch noch. Bis jetzt.

Inzwischen ist die Tinte getrocknet, alle Formulare sind abgearbeitet. Und die Ablöse? Die sei überschaubar, wie Frank Baumann es ausdrückt. Von 300 000 Euro ist die Rede, die Summe könnte im Erfolgsfall bis auf eine Million Euro ansteigen. Der Kontrakt läuft, so ist es auch aus Griechenland zu hören, bis zum Sommer 2020 mit der Option für ein weiteres Jahr. Frank Baumann bestätigt diese Zahl nicht, sagt aber: "Das wäre eine vernünftige Laufzeit."

Einst als Nummer eins auf dem Zettel

Die Rollenverteilung ist indes glasklar. Stefanos Kapino wird hinter Stammkeeper Jiri Pavlenka die Nummer zwei sein. „Wenn Pavlenka sich verletzt oder gesperrt ist, haben wir jetzt einen sehr guten Torwart hinten dran“, sagt Baumann über seinen neuen Torhüter, der in der Saison 2014/2015 beim FSV Mainz 05 einst Bundesliga-Erfahrung sammelte. Auch aus diesem Grund spricht Kapino bereits etwas deutsch, ansonsten läuft die Verständigung aktuell in fließendem Englisch.

Wie sehr die Bremer von ihrem neuen griechischen Schlussmann überzeugt sind, zeigt ein Blick in die jüngere Vergangenheit. So wäre Kapino quasi beinahe der jetzige Pavlenka geworden. "Wir haben ihn schon länger auf dem Schirm", sagte Baumann gegenüber Mein Werder. "Auch, als wir im letzten Jahr eine Nummer eins gesucht haben. Da hat es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, beziehungsweise haben wir uns für eine andere Lösung entscheiden."

Und die heißt bekanntlich Jiri Pavlenka. Geht es nach Frank Baumann, soll das auch möglichst lange noch so bleiben. „Wir denken nicht an Pavlenkas Abschied. Es ist überhaupt nicht klar, ob oder wann er uns verlässt", sagte Baumann. Die neue Nummer zwei soll also auch erst einmal die Nummer zwei bleiben. Deshalb gilt: "Wir denken an diese Saison, jetzt ist Stefanos Rolle wichtig“, sagt Frank Baumann.