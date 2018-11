Abdelhak Nouri aus Koma erwacht

In der Saisonvorbereitung vor einem Jahr erschütterte der tragische Fall von Abdelhak Nouri auch die Werder-Welt. Aus den Niederlanden gibt es nun Neuigkeiten zum Zustand des 21-Jährigen.

Am 8. Juli 2017 hatten Ajax Amsterdam und der SV Werder Bremen eigentlich vor, ein gewöhnliches Testspiel in der Vorbereitung auszutragen. Noch vor dem Abpfiff wurde der Sport schnell zur Nebensache: Ajax-Talent Abdelhak Nouri war auf dem Spielfeld im österreichischen Hippach mit einem Herzstillstand zusammengebrochen. Das Spiel wurde umgehend abgebrochen, Nouri mit einem Rettungshubschrauber in das nächste Krankenhaus gebracht. Nach der Diagnose war klar: Der damals 20-Jährige würde nie wieder einem normalen Leben nachgehen können, hatte aufgrund von Sauerstoffmangel irreperable Gehirnschädigungen erlitten.

Nun, über ein Jahr später, äußerte sich Nouris Familie der Niederländischen Rundfunkstiftung NOS gegenüber zum Zustand von "Appie", wie der Mittelfeldspieler in Mannschafts- und Fankreisen genannt wird. "Verglichen mit vorher ist es derzeit viel besser", erklärte Abderrahim Nouri, Abdelhaks älterer Bruder. "Sein neurologischer Status ist besser als vor Monaten."

Kommunikation wieder möglich

Körperlich sei es um den Ajax-Spieler schlechter bestellt. Der Grund sei vor allem die fehlende Bewegung. "Er ist bettlägerig", erklärt Abderrahim Nouri. "Er kann seinen Körper nicht allein bewegen, nur seinen Kopf." Dass der junge Fußballer dazu überhaupt wieder in der Lage ist, war nicht immer abzuschätzen: Nouri hatte Monate im Koma verbracht, war nicht ansprechbar. "Seit Dezember, Januar" habe sich die Situation aber verbessert, verrät sein Bruder. Nouri ist aus dem Koma erwacht: "Seitdem gibt es eine Art Kommunikation."

Tatsächlich ist es dem heute 21-Jährigen wieder möglich, sich im Rahmen der Umstände mit seiner Familie zu verständigen. "Du kannst ihn um Dinge bitten, etwa "öffne deinen Mund" oder "bestätige das mit deiner Augenbraue", und er tut es", erläutert Abderrahim Nouri. Ein medizinisches Wunder ist bisher also ausgeblieben – aber zumindest gibt es wieder kleine, positive Nachrichten aus den Niederlanden.

Hier geht es zum Text bei "NOS.nl" (in niederländischer Sprache).