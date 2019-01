A wie Avdic, Denni

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Nach dem Abgang von Hugo Almeida musste Werder im Winter 2011 reagieren und einen neuen Angreifer verpflichten. Die Wahl fiel auf den eher unbekannten Denni Avdic, der bei IF Elfsborg in der schwedischen Liga kickte. Mehr als zwei Millionen Euro ließ sich Werder den Hünen kosten und reinvestierte die Almeida-Millionen also quasi gleich wieder. Allerdings entpuppte sich Avdic, der immerhin einen Vertrag bis Sommer 2014 unterschrieb und dem Manager Klaus Allofs „einen echten Torriecher“ bescheinigte, nicht als neuer Almeida.

Thomas Schaaf ließ den Schweden zwar gleich in der Bundesliga ran, aber Avdic konnte sich bei seinen ersten Einsätzen nicht für größere Aufgaben oder wenigstens einen Startelfeinsatz bewerben. Im Gegenteil: Der Neue landete schnell bei der zweiten Mannschaft, fiel dann mit mehreren Verletzungen wochenlang aus und verpasste in der folgenden Saison komplett den Anschluss. Avdic kam nur noch ein paar Mal bei der U23 zum Einsatz, bei den Profis war die Tür längst zu. Am Ende hatte er mehr Einsätze bei der zweiten Mannschaft (zwölf) als bei den Profis (neun), für beide Mannschaften erzielte er kein einziges Tor.

Nach anderthalb Jahren beendeten beide Seiten das Missverständnis wieder und Avdic wechselte erst auf Leihbasis zu PEC Zwolle, um dann ein Jahr später an den AZ Alkmaar verkauft zu werden. Zuletzt spielte der heute 30-Jährige in seiner Heimat bei AIK Solna, seit Anfang dieses Jahres ist er vereinslos.