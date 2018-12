A wie Assauer, Rudi

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

An die 2000 Profispiele als Spieler, Trainer und Manager hat Rudi Assauer auf dem Buckel, für Werder waren es 226 als Spieler und rund 200 als Manager. Assauer war schon eine Legende, als er 1970 von Borussia Dortmund an die Weser wechselte. Der Abwehrspieler war Mitglied jener (Dortmunder) Mannschaft, die als erstes deutsches Team überhaupt einen Europapokal holen konnte.

Bei Werder bildete er mit Eisenfuß Höttges und Kalli Kamp das Gerüst in der Abwehr, konnte aber gegen Ende seiner aktiven Laufbahn das Abrutschen in die Abstiegszone auch nicht verhindern. Immerhin hielt Werder gerade noch so die Klasse, ehe Assauer ein Jahr später dann die Seiten wechselte und ins Management einstieg. Insgesamt fünf Jahre diente er Werder als Manager, dazwischen war er auch als Interimstrainer gefragt. Assauer ebnete Willi Lemke mit seiner neuen Art der Klubführung erst den Weg in eine neue Zeit.

1981 zog es den in Herten aufgewachsenen Assauer dann zurück in den Pott, wo er in mehreren Phasen – abgesehen von einem flüchtigen Abstecher zum VfB Oldenburg – dann in verschiedenen Funktionen beim FC Schalke tätig war. 25 Jahre lang war Assauer der starke Mann auf Schalke, ehe ihn ein ebenso abruptes wie unschönes Ende ereilte und Assauer einem Rauswurf mit seinem Rücktritt zuvorkommen musste. In der Bundesliga war er in 41 Jahren nur für Schalke, den BVB und eben Werder aktiv. 2012 wurde bekannt, dass Assauer an Alzheimer erkrankt ist. In den Jahren danach hat er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.