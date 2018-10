A wie Allofs, Klaus

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Otto Rehhagels Faible für routinierte Spieler und die Möglichkeit, einen ehemaligen Nationalspieler ablösefrei aus Frankreich zu bekommen, machten im Sommer 1990 den Transfer von Klaus Allofs nach Bremen perfekt. Allofs war in den 80er Jahren nach Karl-Heinz Rummenigge und Klaus Fischer der erfolgreichste deutsche Stürmer überhaupt, schoss in etwas über 400 Spielen für Fortuna Düsseldorf und den 1. FC Köln fast 200 Tore, war Europameister 1980, mehrfacher Torschützenkönig und wurde in Frankreich mit Olympique Marseille französischer Meister.

Was Allofs noch fehlte, war der Meistertitel in Deutschland. Das Beispiel von Manfred Burgsmüller, der im zarten Alter von 38 Jahren mit Werder seine erste nationale Meisterschaft errang und zufällig gerade seine Karriere beendet hatte, war für beide Seiten wohl Antrieb genug. Allofs wurde als Stammspieler geholt und sollte nebenbei die Jungen wie Marco Bode anleiten. Drei Jahre spielte Allofs an der Weser, holte mit Werder erst den Pokal, dann den Pokal der Pokalsieger und wurde im letzten seiner insgesamt 586 Spiele auf Vereinsebene tatsächlich noch Deutscher Meister.

Allerdings spielte Allofs in seiner letzten Saison nur noch eine Nebenrolle, Bode, Frank Neubarth, Bernd Hobsch und Stefan Kohn verdrängten den 36-Jährigen nach und nach. Bei seinem Heimatverein Fortuna Düsseldorf war er danach anderthalb Jahre als Trainer aktiv, ehe Allofs im Oktober 1999 zurück nach Bremen kam – als Manager und letztlich lange Jahre kongenialer Partner von Thomas Schaaf. Allofs blieb 13 Jahre, holte in der überaus erfolgreichen Ära unter anderem das Double 2004 und diente Werder damit insgesamt 16 Jahre in verschiedenen Funktionen.