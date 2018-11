A wie Akpala, Joseph

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Es war ein harter Kampf, ehe Werder sich kurz vor Transferschluss des Sommers 2012 die Dienste von Joseph Akpala sichern konnte. Unter anderem waren West Ham United und Celtic hinter dem Angreifer her, der bei seinem Klub FC Brügge eine starke Saison hingelegt hatte und als verheißungsvoller Spieler galt, der noch zu einem einigermaßen erschwinglichen Preis zu bekommen ist.

2,5 Millionen Euro überwies Werder nach Belgien und stattete den schnellen Stürmer mit einem Vertrag bis 2016 aus. Bei seinem ersten Engagement in Europa beim belgischen Mittelklasse-Klub Charleroi SC hatte er auf Anhieb die Torjägerkanone gewonnen, danach kam der schnelle Wechsel nach Brügge, einer der Top-Adressen Belgiens. Auch da traf er regelmäßig, aber nie wie ein Torjäger: Im Strafraum, aus dem Gewühl heraus, mit untrüglichem Killerinstinkt. Akpala war ein Spieler, der Raum brauchte für seine Aktionen, der seine Schnelligkeit nutzen musste, um sich in Position zu bringen. Werder allerdings benötigte eigentlich einen klassischen Strafraumspieler.

Und der war Akpala nun wirklich nicht. In seiner ersten Saison schoss er nur ein kümmerliches Törchen und galt schnell als Flop. Werder hatte wenig Geduld, Akpala verletzte sich in der Schlussphase der Saison auch noch am Knie. In der Sommerpause nahm er mit Nigeria am Confed Cup teil und verpasste die Vorbereitung mit der Mannschaft. Da war die Entscheidung aber schon längst gefallen: Akpala kann Werder wieder verlassen.

Auf Leihbasis schloss er sich Karabükspor in der Türkei an - und spielte stark. Als sich alles zum Guten wenden sollte, traf es Akpala aber richtig hart: Die Achillessehne riss und der Angreifer verpasste die Rückrunde mit Karabükspor und die WM in Brasilien. Kurz kehrte er noch einmal nach Bremen zurück, ehe sich Werder mit den Türken auf einen Verkauf einigen konnten. Akpala wurde für den Schleuderpreis von 200.000 Euro abgegeben. Mittlerweile kickt er bei Al-Faisaly in Saudi-Arabien. Der Traum von der ganz großen Karriere in Europa scheint für den mittlerweile 32-Jährigen endgültig vorbei.