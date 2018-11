5500 Werder-Fans fahren nach Hannover

Die Werder-Profis können sich beim Gastspiel in Hannover wieder einmal auf ihre Fans verlassen. Für den Gästeblock gibt es keine Karten mehr.

Der Weg ist kurz, und dementsprechend groß ist die Unterstützung. 5500 Werder-Fans begleiten die Mannschaft zum Auswärtsspiel in Hannover am Freitagabend (20.30 Uhr). Der Gästebereich ist damit ausverkauft. "Es werden keine Kassen mehr geöffnet", verkündete Werders Mediendirektor Michael Rudolph am Mittwoch bei der Pressekonferenz zum Spiel.

Trainer Florian Kohfeldt zeigte sich erfreut über die zahlreichen Bremer Anhänger, die mitkommen: "Ich bin absolut sicher, dass unsere Fans sehr lautstark zu hören sein werden." Gut möglich sogar, dass die Werder-Fans stimmungstechnisch die Richtung vorgeben. Die 96-Anhänger sind bei Heimspielen nämlich in der Regel eher ruhig. Ein Teil der Fanszene in Hannover setzt seit einiger Zeit auf einen Stimmungsboykott, um gegen Klubchef Martin Kind zu protestieren.