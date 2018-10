Die Werder-Profis können sich beim Auswärtsspiel gegen Schalke auf ihre Anhänger verlassen. Der Gästeblock ist bereits ausverkauft.

Der Gästeblock in der Arena auf Schalke wird am Sonnabend voll besetzt sein, wenn Werder ab 18.30 Uhr in Gelsenkirchen antritt. Alle 5200 Gästekarten sind bereits verkauft, teilte Werders Mediendirektor Michael Rudolph am Donnerstag mit. „Wer noch kein Ticket hat, braucht sich nicht auf die A1 zu begeben.“

