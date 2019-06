500 Fans gegen den Wohninvest-Deal

Weserstadion statt „Wohninvest Weserstadion“: Darum ging es den Fans bei einer Demo in der Bremer Innenstadt. Auf Plakaten und mit Gesängen wurde der bevorstehende Verkauf der Namensrechte kritisiert.

Die Verträge sind offiziell noch nicht mal unterschrieben, da machen die Fans schon mobil: 500 Werder-Anhänger demonstrierten am Pfingstmontag in der Bremer Innenstadt gegen den Verkauf der Namensrechte am Weserstadion. Die Stadt Bremen und der SV Werder verhandeln mit der „Wohninvest Holding GmbH„; demnach soll das Stadion ab 1. Juli „Wohninvest Weserstadion“ heißen. Das Immobilien-Unternehmen aus Fellbach bei Stuttgart zahlt drei Millionen Euro pro Jahr, die Laufzeit des Vertrags beträgt zehn Jahre, das ergibt ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Für die Bremer Weser-Stadion GmbH (BWS), Inhaber des Stadions und zu je 50 Prozent im Besitz Werder Bremens und des Landes Bremen, ein wichtiger Schritt, ohne den der BWS offenbar die Insolvenz gedroht hätte.

Die Fans brachten bei ihrem Demonstrationszug zum Stadion andere Modelle ins Spiel. Vor allem den Verkauf von Tickets für ein Geisterspiel, also eine Partie, die es gar nicht gibt. Mit den so erzielten Einnahmen wollten die Anhänger Werder davon überzeugen, ein Jahr zu warten - um andere Lösungen zu prüfen. Man habe Verständnis, dass ein Bundesligastandort wie Bremen Millionen-Einnahmen brauche. Aber der Name „Weserstadion“ sei unantastbar, hieß es auf dem Marktplatz. Zudem stehe das Stadion weit über die Bremer Grenzen hinaus für die Stadt und den Fußballstandort.

script>(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));script>

Die Firma Wohninvest wurde für ihr Geschäftsmodell kritisiert, das nach Meinung vieler Fans auf Profit durch Verdrängung auf dem Wohnungsmarkt basiere und, so die Befürchtungen, nun auch in Bremen so zu erwarten sei. Derlei sei mit der sozialen Verantwortung eines Vereins wie Werder Bremen nicht zu vereinbaren.