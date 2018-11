Trotz der weiten Reise und der ungünstigen Anstoßzeit ist die Unterstützung für das Team von Florian Kohfeldt in Mainz groß. Gut 3500 Werder-Fans werden ihre Mannschaft im Stadion unterstützen.

Knapp 500 Kilometer Entfernung, Sonntagabend – kein Problem für die Werder-Fans! Auch beim Gastspiel an diesem Sonntag (18 Uhr) in der Mainzer Opel-Arena wird der Gästeblock wieder gut gefüllt sein. 3500 Werder-Fans werden erwartet. Wer das Spiel beim FSV live im Stadion verfolgen will, hat noch die Chance dazu: Es gibt 200 Sitzplatz-Restkarten im Gästebereich.

