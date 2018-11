Auswärtsspiele in Augsburg gehören für die Bremer Fans zu den weitesten Reisen – und dennoch dürfen sich die Werder-Spieler am Sonnabend über eine große Unterstützung freuen. Karten sind noch erhältlich.

Mehr als 700 Kilometer sind es von Bremen nach Augsburg, die Unterstützung wird dennoch groß sein: Gut 2200 Werder-Fans werden das Team von Florian Kohfeldt am Sonnabend (15.30 Uhr) beim Gastspiel in Augsburg unterstützen. Wer sich noch spontan ein Ticket für die Partie beim FCA sichern will, hat die Chance dazu: Die Gästekasse wird ab zwei Stunden vor Spielbeginn geöffnet.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: