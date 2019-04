1000 Fans, aber nur ein Eggestein

Zur Abschlusseinheit vor der Auswärtspartie beim FC Bayern (Sonnabend, 15.30 Uhr) versammelten sich etwa 1000 Werder-Fans am Trainingsgelände. Während Philipp Bargfrede mit dabei war, fehlte Johannes Eggestein.

Manchmal kommt alles zusammen: 23 Grad, strahlender Sonnenschein, Osterferien. Und natürlich: Das Abschlusstraining vor der ersten von zwei Partien gegen den FC Bayern. Etwa 1000 Werder-Anhänger machten sich am Karfreitag auf den Weg zum Trainingsgelände am Weserstadion. „Ich bin schon ein bisschen überrascht, was hier los ist“, kommentierte Werder-Sportchef Frank Baumann den enormen Andrang. „Aber das ist doch schön, das gibt uns noch einmal einen Push für München.“

Unter der lautstarken Unterstützung der Fans fand das Abschlusstraining allerdings ohne Johannes Eggestein statt. Der Angreifer hatte das Spiel gegen Freiburg verpasst, nachdem er in der letzten Trainingseinheit davor einen Schlag abbekommen hatte. Cheftrainer Florian Kohfeldt hatte zuletzt noch erklärt, dass ein Einsatz in München (Sonnabend, 15.30 Uhr) nicht gefährdet sei – „Jojo“ werde nun aber doch ausfallen, sagte Baumann.

Eine andere Ankündigung Kohfeldts wurde hingegen von den Geschehnissen während des Abschlusstrainings gestützt: Philipp Bargfrede nahm an der Einheit teil und ist ein Kandidat für den Kader. Eine Startelf-Nominierung ist jedoch nicht vor dem Pokalspiel gegen die Bayern (Mittwoch, 20.45 Uhr) zu erwarten.

Beim Abschlusstraining ist ein bisschen wie in der Ostkurve: stimmstarke Unterstützung für #Werder pic.twitter.com/0OIJBAzDH9 — Mein Werder (@WK_MeinWerder) April 19, 2019

