1000. Bundesliga-Punkt auswärts

Das Spiel auf Schalke brachte Werder nicht nur Platz zwei, sondern auch den 1000. Auswärtspunkt in der Bundesliga. In der Ewigen Tabelle gibt es nur zwei Klubs, die auf fremden Plätzen mehr Punkte holten.

920 Spiele hat es gedauert, bis die 1000 Punkte auswärts voll waren. Werder hat mit dem Sieg auf Schalke nun genau diesen Meilenstein erreicht. Nur die Bayern (1456) und Borussia Dortmund (1015) haben auf fremden Plätzen mehr Punkte eingesammelt. Die Bremer kommen in ihrer Bundesliga-Geschichte auswärts auf 254 Siege und 238 Unentschieden. Die weiteren Statistiken lesen sich eher unschön: Die Tordifferenz von Werder liegt bei 1227:1604. Bis zum achten Spieltag der Saison 2018/19 gab es außerdem 428 Niederlagen.

Die Bremer sind erst kürzlich in dieser Wertung auf den dritten Rang gesprungen. Neun Zähler holte die Mannschaft von Florian Kohfeldt auswärts in dieser Saison. Werder ist also mit 991 Punkten gestartet. Der HSV liegt in dieser Wertung bei 993 und wurde dementsprechend mit dem Auswärtssieg in Frankfurt überholt. Nun können die Grün-Weißen diesen Vorsprung weiter ausbauen.

Die Ewige Tabelle mit Heim- und Auswärtsstatistiken gibt es hier.